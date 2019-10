[AQUÍ EN VIVO] Santos Laguna vs. Tijuana: hora y canal para ver el duelo por la Liga MX [Guía TV]

Ver Aquí EN VIVO Santos Laguna vs. Tijuana ONLINE | EN DIRECTO | Transmisión Gratis por Internet | sigue el partido por la fecha 14 de la Liga MX HOY desde la 9:06 p.m. (hora peruana) en el Estadio Corona, de la ciudad de Torreón, Coahuila. La transmisión estará a cargo de Bet365, Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Santos Laguna se enfrenta este viernes a Tijuana como parte de la fecha 14 de la Liga MX, en busca de alcanzar el primer lugar de la tabla. Los laguneros, que marchan en la segunda posición a un punto del Necaxa, aunque con un partido menos, intentarán recuperarse del humillante 4-0 que le propinó Tigres en el último partido.

El uruguayo Guillermo Almada, entrenador de los verdiblancos, aseguró este miércoles que su equipo se levantará después de dos derrotas en el torneo Apertura 2019 y elogió la entrega de sus jugadores.

Santos Laguna vs. Tijuana EN VIVO ONLINE: horario y dónde ver el partido por Liga MX.

“Los veo entrenarse con disposición y ganas y estoy seguro de que vamos recuperar el nivel. Me preocupa cuando no marcamos. El partido contra Tigres fue el partido más flojo del año y quizás en mi carrera como entrenador; hemos hecho un análisis; el volumen y la intensidad de juego no fueron tan buenos como en otros partido”, explicó el técnico.

El equipo de Coahuila ha sufrido un leve bajón de rendimiento en el torneo. Luego de un inicio prometedor (siete triunfos y dos empates), se ha estancado en el último par de partidos, en los que no pudo sumar siquiera. Por ello, este encuentro les resulta vital para continuar con sus aspiraciones al título.

“Para nosotros el partido con Tijuana es vital, estaremos en casa y tenemos que reencontrarnos con la victorias”, señaló Almada.

En Tijuana, por su parte, el objetivo del equipo es meterse entre los 8 mejores, a fin de llegar a los cruces eliminatorios para definir al campeón.

Los ‘Xolos’ vienen de empatar en casa 2-2 ante Atlas, resultado que los ubica en el décimo lugar de la tabla, con el mismo puntaje que el octavo (18 puntos), pero con peor diferencia de goles. Un triunfo le permitiría saltar, si se dan otros resultados, hasta la quinta casilla.

Santos Laguna vs. Tijuana EN VIVO: últimos partidos de los Laguneros

- Tigres 4-0 Santos Laguna | Liga MX

- Pumas 2-0 Santos Laguna | Liga MX

- Santos Laguna 5-0 Veracruz | Liga MX

- Atlético San Luis 2-3 Santos Laguna | Liga MX

- Santos Laguna 2-2 Pachuca | Liga MX

Último partido del Santos Laguna

Repasa el encuentro más reciente de Tijuana

ONLINE Santos Laguna vs. Tijuana EN VIVO: horario del partido de HOY

Puedes seguir el Santos Laguna vs. Tijuana EN VIVO a partir de las 9:06 p.m. si estás en Perú, en caso que estés en otro país, es mejor que revises la lista completa de horarios.

- Perú: 9:06 p.m.

- México: 9:06 p.m.

- Colombia: 9:06 p.m.

- Ecuador: 9:06 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 9:06 p.m.

- Venezuela: 10:06 p.m.

- Bolivia: 10:06 p.m.

- Paraguay: 11:06 p.m.

- Chile: 11:06 p.m.

- Argentina: 11:06 p.m.

- Brasil: 11:06 p.m.

- España: 4:06 a.m. (sábado)

Santos Laguna vs. Tijuana EN VIVO: canales para ver el partido por Liga MX

Bet365 y Fox Sports Cono Norte transmitirán el partido Santos Laguna vs. Tijuana. Si deseas ver este partido, revisa la siguiente lista de transmisiones con los medios de acuerdo a tu ubicación.

-Belice Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

-Costa Rica FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

-República Dominicana FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

-El Salvador FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

-Guatemala Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

-Honduras Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

-Internacional Bet365

-México Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

-Nicaragua FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

-Panamá FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

-Estados Unidos FOX Deportes, Foxsports.com, Fox Soccer Plus

-Venezuela FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Santos Laguna vs. Tijuana EN VIVO: últimos partidos

- Santos Laguna 1-1 Tijuana | Liga MX | 10.02.19

- Tijuana 2.2 Santos Laguna | Liga MX | 22.08.18

- Santos Laguna 0-0 Tijuana | Liga MX | 03.02.18

- Tijuana 2-0 Santos Laguna | Liga MX | 18.08.17

- Tijuana 1-1 Santos Laguna | Liga MX | 17.03.17