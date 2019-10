Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: hora y canales para ver el partido por LaLiga

VER Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Real Madrid visita al Mallorca este sábado 19 de octubre por la jornada 9 de la Liga Santander vía ESPN a partir de las 14:00 horas (Perú) desde el Estadio Ibertostar.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Real Madrid visita el sábado al Mallorca en la 9ª jornada de la Liga española buscando una victoria que le afiance en el liderato liguero antes de afrontar una exigente semana de ‘Champions’ con final, en principio, en el clásico liguero contra el Barcelona.

El Real Madrid encabeza la clasificación con 18 puntos, dos más que el equipo azulgrana, segundo, que visita el sábado al Eibar.

Todo lo que no sea una victoria puede poner en peligro el liderato del Real Madrid en función de lo que hagan tanto el Barça como el Atlético de Madrid, tercer clasificado, a tres puntos de su eterno rival de la capital.

El equipo de Zidane viaja a Mallorca con las bajas prácticamente seguras de Luka Modric y de Gareth Bale, que salieron tocados de sus partidos con sus selecciones, mientras el alemán Toni Kroos sigue recuperándose de su lesión en el aductor en la pierna izquierda.

Sin embargo, la prioridad es que puedan estar el martes en el crucial encuentro de ‘Champions’ contra el Galatasaray, en el que el Real Madrid se juega buena parte de sus opciones en el torneo continental, y el sábado 26 contra el Barcelona, aunque el clásico está pendiente de un posible aplazamiento, debido a las tensiones en Cataluña.

El Real Madrid se enfrenta el sábado a un a priori accesible Mallorca, que lucha por salir de la zona de descenso y que solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO: las bajas merengues

El Real Madrid no podrá contar con su extremo galés Gareth Bale ni con su centrocampista croata Luka Modric en su visita el sábado a Mallorca en la 9ª jornada de la Liga española, confirmó este viernes su entrenador, Zinedine Zidane.

Modric y Bale se lesionaron en el partido entre las selecciones de Gales y Croacia (1-1) el domingo pasado en un clasificatorio para la Eurocopa de 2020 el domingo pasado en Cardiff.

Según el seleccionador galés, Ryan Giggs, Bale sufrió un calambre en el gemelo pero no se ha entrenado con el Real Madrid esta semana.

Respecto a Modric, el Real Madrid precisó el viernes que se recupera de una fuerte contusión en el muslo derecho.

"Modric no está para mañana", declaró Zidane en rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca. "Gareth Bale tampoco, ni Kroos, ni Lucas Vázquez", añadió.

Kroos se lesionó en un pie en un partido de Liga contra el Granada antes del parón internacional y Lucas Vázquez sufre molestias en un gemelo.

El Real Madrid lidera la Liga con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona y se mantiene como el único equipo invicto tras ocho jornadas.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO vía ESPN: horario del partido por LaLiga

La transmisión del partido Real Madrid vs. Eibar EN VIVO por LaLiga Santander, comenzará a las 2:00 p. m. (hora en Perú). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas este intenso encuentro en el Estadio Ibertostar:

- México: 2:00 p. m.

- Colombia: 2:00 p. m.

- Ecuador: 2:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 3:00 p. m.

- Venezuela - 3:00 p. m.

- Bolivia: 3:00 p. m.

- Paraguay: 3:00 p. m.

- Chile: 4:00 p. m.

- Argentina: 4:00 p. m.

- Uruguay: 4:00 p. m.

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: canales para ver el partido por LaLiga

Si quieres ver el partido Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO vía Internet tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN. Revisa aquí la programación completa

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: Fox Premium

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Honduras: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO vía ESPN: ¿dónde jugarán por LaLiga Santander?

El Real Madrid contra Mallorca se llevará a cabo en el Estadio Ibertostar por la jornada 9 de la Liga Santander, el cual tiene una capacidad para 23.142.

Real Madrid vs. Eibar EN VIVO vía ESPN: posibles alineaciones del partido por LaLiga

Alineación de Real Madrid: Aréola; Odriozola, Varane, Ramos, Carvajal, Valverde, Casemiro, Kroos; James, Benzema, Hazard.

Alineación de Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raillo, Gámez; Baba, Sevilla; Rodríguez, Febas, Júnior; Budimir.