Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: duelo por la Liga Santander

Ver EN VIVO Real Madrid vs. Mallorca ONLINE | TRANSMISIÓN EN DIRECTO GRATIS | STREAMING VÍA YOUTUBE Y FACEBOOK | Real Madrid visita la casa del Mallorca (Iberostar Estadio) por la fecha 9 de la Liga Santander a partir de las 14:00 horas (Perú) y 21:00 horas (España) vía ESPN.

La República deportes realizará una transmisión EN VIVO del partido Real Madrid vs. Mallorca GRATIS gracias a las señales de ESPN. En el streaming encontrarás: alineaciones confirmadas, goles, guía de canales para ver el compromiso, hora de la contienda y más.

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: Eden Hazard baja de última hora

El futbolista belga Eden Hazard ha sido padre por cuarta ocasión y será el gran ausente en el partido del cuadro ‘merengue’ ante el Mallorca por la novena jornada de la Liga Santander de España.

La lista de 19 jugadores de Zinedine Zidane de cara al choque frente al ‘rojinegro’ son: Courtois, Areola y Altube (porteros); Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Odriozola y Mendy (defensas); Casemiro, Valverde, James e Isco (volantes); Benzema, Jovic, Brahim, Mariano, Vinicius Jr y Rodrygo (delanteros).

Real Madrid defiende la cima del campeonato ante su similar del Mallorca con algunas bajas importantes, víctima del ‘virus FIFA’: Luka Modric y Gareth Bale no estarán presentes en el choque frente a los ‘rojinegros’.

El buen camino del conjunto ‘merengue’ en la Liga Santander contrasta con su mal inicio en la Champions League. Antes de visitar el ‘infierno’ de Estambul, obligado a derrotar al Galatasaray, afronta un partido en Mallorca donde Zinedine Zidane buscará salir airoso ante los problemas de lesiones que no cesan en el plantel.

En el último choque previo a la doble fecha FIFA, Toni Kroos fue el último en lesionarse; al alemán se suman Nacho Fernández, Marco Asensio, Luka Modric y Gareth Bale. Los dos últimos terminaron golpeados en el parón FIFA del presente mes de octubre.

El Mallorca, por su parte, intentará no salir derrotado en su casa frente al líder del torneo español y ha trabajado a fondo para buscar doblegar a uno de los candidatos a quedarse con LaLiga.

Los ‘bermellones’, ubicados en zona de descenso, ya han dejado escapar siete de los últimos nueve puntos disputados en su recinto, luego de las derrotas frente a la Real Sociedad, Atlético Madrid y un empate ante su par del Athletic Bilbao.

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: probables alineaciones

Real Madrid:

Courtois; Odriozola, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, James; Vinicius, Isco y Benzema

DT. Zinedine Zidane

Mallorca:

Reina; Joan Sastre, Raíllo, Valjent, Fran Gámez; Febas, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior, Ante Budimir

DT. Vicente Moreno Peris

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: historial de su enfrentamiento

El Mallorca no ha ganado en sus últimos ocho compromisos frente al Real Madrid por la Liga Santander (1 empate y 7 derrotas), perdiendo los últimos cinco de forma consecutiva. Su última victoria fue en mayo del 2009 a domicilio (1-3).

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: horario del partido por la Liga Santander

El partido entre Real Madrid vs. Mallorca se realizará a las 14:00 horas en territorio nacional, mientras que, en tierras ibéricas corresponde a las 21:00 horas.

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p. m.

Colombia: 2:00 p. m.

Ecuador: 2:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 3:00 p. m.

Venezuela: 3:00 p. m.

Bolivia: 3:00 p. m.

Paraguay: 4:00 p. m.

Chile: 4:00 p. m.

Argentina: 4:00 p. m.

Brasil: 4:00 p. m.

España: 9:00 p. m.

Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO: canales para ver el partido por la Liga Santander

Si deseas ver el Real Madrid vs. Mallorca EN VIVO Transmisión por Internet tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir MINUTO a MINUTO ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes.

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bosnia-Herzegovina: SportKlub 1 Serbia

Brasil: Fox Premium

Camerún: Canal+ Sport 2 Afrique, DStv Now, SuperSport Maximo, SL4G, SL2G, SuperSport 7 Africa

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Egipto: beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Irán: beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Italia: DAZN

Corea del Sur: SPOTV ON, SPOTV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Marruecos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 3

Países Bajos: Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Qatar: beIN Sports HD 3, beIN Sports HD 11, beIN SPORTS CONNECT

Serbia: SportKlub 1 Serbia

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga

Tailandia: beIN Sports Connect, beIN Sports 1 Thailand

Turquía: beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 11, beIN Sports HD 3

Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

