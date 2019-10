Maxi López perdona a Icardi y le agradece que Wanda Nara no esté más en su vida

No hay mal que dure 100 años, reza un viejo dicho que el argentino Maxi López sabe bien. Por ello, el embate sentimental que recibió por la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya es cosa del pasado.

O al menos es lo que dice Maxi López, exdelantero de River y Barcelona, quien en una entrevista ha declarado que el triángulo amoroso que protagonizó hace algunos años ya es parte del olvido.

Pero sus declaraciones no quedaron allí, pues en un ejercicio de reflexión inesperada hasta dijo que agradecía que Wanda Nara ya no sea parte de su vida. “Lo perdono (a Mauro Icardi). No tengo problemas con nadie, lo único que quiero en mi vida como ser humano es tratar de buscar y darle felicidad a mis hijos, es mi único objetivo”, expresó Maxi López a ‘El que abandona no tiene premio’, de FM Club Octubre.

Wanda, Nara e Icardi

“Le doy gracias por haberse llevado a Wanda”, completó Maxi López, actual jugador del Crotone de la Serie B italiana.

La familia es lo más importante

La mira de Maxi López apunta de frente y no se desvía en el pasado por el bien de los tres hijos que tiene junto a Wanda Nara. “Fue una situación y ya está, se va para adelante, siempre elegí vivir de alegría y buena onda porque me parece la mejor manera”, preció el jugador argentino.

Además, detalló que su gran afán es pasar tiempo con sus hijos en Europa. “Mi elección va a ser vivir en Italia porque seguramente mis hijos van a estar por aquí, la idea es quedarme cerca de ellos”, sentenció Maxi López.