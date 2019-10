Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: horario del partido, canal, alineación y pronóstico

VER Manchester United vs. Liverpool EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Manchester United recibe a Liverpool este domingo 20 de octubre por la jornada 9 de la Premier League vía ESPN a partir de las 10:30 horas (Perú) desde el Estadio Old Trafford.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Ocho puntos de ventaja en ocho jornadas. El Liverpool regresa a la Premier League tras la tregua internacional con un colchón amplío e inesperado con su primer perseguidor, el Manchester City (2º), antes de visitar el domingo en Old Trafford a un Manchester United (12º) de nuevo lejos de lo esperado.

Entre la tregua internacional y la tercera jornada de la Champions League, este fin de semana se disputa la novena entrega de la Premier League 2019-20.

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: las palabras de Solkjaer

A pesar de los 15 puntos de ventaja en la tabla que les separan, el duelo estelar será el Manchester United vs. Liverpool. Difícil de imaginar al alicaído grupo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer resucitar ante la máquina de ganar (17 victorias consecutivas en Premier) en que se ha convertido el campeón de Europa.

“Es el partido perfecto para los jugadores y los hinchas. Hemos pasado un tiempo duro y difícil últimamente, pero estoy seguro de que haremos un buen partido”, dijo Solskjaer este viernes.

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: las palabras de Van Dijk

“Pienso que no tenemos nada que perder. El City es el vigente campeón, defiende su título y nosotros queremos lograrlo. Tenemos que disfrutar y tener mucha confianza, especialmente por la forma en la que hemos logrado los puntos, sin hacer los mejores partidos pero logrando la victoria”, analizó el central del Liverpool Virgil Van Dijk.

ESPN 2 EN VIVO Manchester United vs. Liverpool: horario del partido por Premier League

- Perú: 10:30 a.m.

- Ecuador: 10:30 a.m.

- Colombia: 10:30 a.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 10:30 a.m.

- Bolivia: 11:30 a.m.

- Venezuela: 11:30 a.m.

- Chile: 12:30 p.m.

- Argentina: 12:30 p.m.

- Uruguay: 12:30 p.m.

- Paraguay: 12:30 p.m.

ESPN 2 EN VIVO Manchester United vs. Liverpool: canales de transmisión

Si deseas ver el Manchester United vs. Liverpool EN VIVO EN DIRECTO tendrás que engancharte a la señal televisiva de ESPN, ESPN 2 (Latinoamérica), beIN Sports, Sky Sports. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE GRATIS el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo del partido de hoy.

- Perú: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

- Argentina: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Australia: Optus Sport.

- Bolivia: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Brasil: Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil.

- Canadá: DAZN. Chile: ESPN Play Sur, ESPN 2 Sur.

- Colombia: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

- Costa Rica: Sky Sports HD.

- República Dominicana: Sky HD y RUSH.

- Ecuador: ESPN 2 Andina y ESPN Play Sur.

- El Salvador: Sky Sports HD.

- Francia: RMC Sport 1, RMC Sport en direct y Canal+ Sport.

- Alemania: Sky Sport 1 HD, Sky Go y Sky Sport UHD.

- Guatemala: Sky Sport HD.

Honduras: Sky Sport HD.

- Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go

- Italia: Sky Sport Football.

- Jamaica: RUSH.

- Japón: DAZN.

- México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

- Holanda: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

- Nueva Zelanda: Spark Sport.

- Nicaragua: Sky Sport HD.

- Panamá: Sky Sport HD.

- Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN 2 Sur.

- Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV2.

- Puerto Rico: Sky Sport HD.

- España: DAZN Spain

- Inglaterra: SKY GO Extra, Sky Sports Premier League y Sky Sports Main Event.

- Estados Unidos: UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSN y Telemundo Deportes En Vivo.

- Uruguay: ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur.

- Venezuela: ESPN Play Sur y ESPN 2 Andina.

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO vía ESPN: ¿dónde jugarán por la Premier League?

El Manchester United contra Liverpool se llevará a cabo en el Estadio Old Trafford por la jornada 9 de la Premier League, el cual tiene una capacidad para 76 000 personas.

ESPN 2 EN VIVO Manchester United vs. Liverpool: probables alineaciones

Manchester United: Sergio Romero; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Ashley Young; Scott Mc Tominay, Nemanja Matic; Andreas Pereira, Juan Mata, Daniel James; Marcus Rashford.

Entrenador: Ole Gunnar Solskjær.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold; Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Fabinho, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Robert Firmino, Sadio Mané.

Entrenador: Jurgen Klopp.