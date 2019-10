¡Pide humildad! Lionel Messi pisa tierra y hace una autocrítica sobre el pensamiento de los argentinos [VIDEO]

La autocrítica del ‘10’. Este viernes Lionel Messi fue entrevistado por un medio argentino, entre los diversos temas ligados al fútbol también tocó un referente al pensamiento de la sociedad de su país aseverando que miran a los demás por debajo del hombro. En esa línea, el capitán del FC Barcelona confesó cuánto le costó llegar hasta donde está.

En el programa radial Perros de la Calle vía Radio Metro, Lionel puntualizó que el error más grande que cometen los argentinos en general es “creerse superiores”. El reciente ganador de la Bota de Oro (sexta en su carrera) expresó que todo depende del sacrificio.

“Uno de los mayores errores de nosotros (los argentinos) es creernos los mejores de todos. Y la verdad es que en muchas cosas estamos lejísimos”, enfatizó el capitán de la selección argentina.

Lionel Messi dejó su natal Rosario a muy temprana edad, su futuro no estaba en el fútbol argentino, España le tenia algo preparado, solo tenía que “quemar etapas”.

“Yo la tuve que pelear, tuve que dejar mi país, mi gente, mis amigos, con 13 años de edad. Venir a Barcelona, que era algo impensado. Quemé etapas muy rápido, y eso hizo que esté siempre metido en querer cumplir mi sueño. Nunca imaginé que fuera a pasarme todo lo que viví, mi sueño era mucho más tranquilo de todo lo que después me tocó pasar. Y en el hubo muchas decepciones que me ayudaron a superarme y crecer como futbolistas”.

El jugador de 32 años de edad lleva más de la mitad de su edad radicando en España. Aún habiendo hecho su carrera fuera de su país, no olvida sus raíces y su natal Rosario.

“Siempre tuvimos los pies en la tierra. Seguimos siendo de Rosario aunque estemos lejos. El poco tiempo que tenemos tratamos de viajar para allá”.

Lío puede haber ganado la Champions League, tener en su vitrina Botas de Oro y Balón de Oro, aún así sus padres siguen siendo sus máximos mentores junto a su amada Antonella.

“Siempre tuve a mi viejo al lado para guiarme. El venir al Barcelona, en un club tan grande, me hizo crecer como persona. La educación que me dieron en La Masía y los valores que me enseñaron de chico hizo que siga una línea”.

“Mis viejos si me tienen que decir cosas me las dicen. Todo lo que hago, más allá de consultarlo con Antonela, lo hago con mi mamá y papá”, confesó.