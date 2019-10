Ariana Orrego logró clasificar a Tokio 2020

La noticia llegó un 7 de octubre; sin embargo, con la misma paciencia y concentración con la que camina por la viga de equilibrio, Ariana Orrego no celebró hasta varios días después cuando se confirmó su clasificación a Tokio 2020, sus segundos Juegos Olímpicos. Fue en el 2016 cuando una joven de 17 años llenó de orgullo al Perú en Río de Janeiro, hoy ya es una gimnasta consolidada que además de conseguir medallas busca dejar un legado para el futuro de la gimnasia artística nacional. Ariana habló con La República y trazó sus nuevos objetivos.

¿Qué sensación te deja tu participación en Stuttgart, que te permitió clasificar a tus segundos Juegos Olímpicos?

El Mundial fue una competencia muy buena, participé en los cuatro aparatos sin mayores errores, no tuve ninguna caída, me alegró que pude hacer las rutinas tal como las venía entrenando. Estoy muy orgullosa de poder representar al Perú, es un sueño que aún no me lo creo, cuando clasifiqué a Río también fue una locura. Estoy muy feliz porque pude conseguir la meta que me había puesto.

¿Sentiste diferente el proceso de Río con el de Tokio?

Sí, para Río tenía 17 años, era la primera gimnasta peruana en unos Juegos Olímpicos, ahora siento que tengo más experiencia y voy a entrenar superfuerte para dar lo mejor de mí en Tokio, quiero introducir elementos nuevos, aumentar el nivel de dificultad, hacer rutinas más difíciles y competir lo más limpio posible para acceder a una final.

¿Cuál de los 4 aparatos es tu fuerte?

Saltos y piso, pero estoy trabajando muy fuerte en barra y viga para estar en buen nivel en todos.

Cuando estás cerca de una competencia, ¿en qué pones más énfasis?

Definitivamente en los detalles, se practican una y otra vez las rutinas que vamos a hacer enfocándose mucho en los detalles, que las piernas estén estiradas, que los pies estén en punta, intentar caer lo más perfecto posible, etc.

¿Cómo calificarías tu experiencia en Lima 2019?

Fue única, estoy muy agradecida de haber podido competir en casa. Lima 2019 me ayudó mentalmente a estar lista para el Mundial de Stuttgart que es donde conseguí el pase a Tokio. Lo mejor es que siento que con todo el equipo de Perú pudimos inspirar a muchas niñas a que puedan practicar gimnasia.

¿Cómo era la relación entre los miembros del equipo peruano en Lima 2019?

Nos llevamos superbien, somos una familia, sabíamos que teníamos que hacer todo por Perú, no importaba quien ganara. Nos apoyábamos durante toda la competencia, nos aplaudíamos y todo como equipo. Siempre estamos en comunicación y cada vez que vengo a Perú (alrededor de 3 veces al año) me gusta entrenar con ellas.

En Stuttgart hizo noticia Simone Biles. ¿Tuviste algún contacto con ella?

Antes de la competencia es como una gimnasta más, nos saludamos entre todas. Pero en acción es increíble, las cosas que hace con su cuerpo parecen de otro planeta, yo la admiro demasiado y trabajamos para acercarnos un poco a su nivel.

Las cifras

17 años tenía Ariana Orrego cuando clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

28 fue el puesto que alcanzó Orrego en el Mundial de Stuttgart, resultado que le alcanzó para clasificar a Tokio 2020.