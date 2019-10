Hijos de periodista de Fox Sports prefieren ver partido de Perú en lugar de dibujos

Tras su histórica participación en la última edición de la Copa América, la selección peruana no ha vuelto ha recobrar el nivel y ha dejado más dudas que certezas de cara al inicio de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, la evolución favorable que ha tenido la Bicolor desde la llegada de Ricardo Gareca ha permitido que no solo los peruanos sigan sus partidos, sino también aficionados extranjeros y sin importar la edad.

Prueba de ello se refleja en la publicación que hizo en Twitter Luciana Rubinska, quien es una las periodistas más destacadas de la cadena Fox Sports y quien constantemente tiene interacción en las redes sociales.

Luciana Rubinska es una de las conductoras más destacadas de la cadena Fox Sports. | Foto: @LRubinska

La presentadora de noticias deportivas afirmó en su post de Twitter que sus pequeños hijos no son aficionados de los dibujos animados, todo lo contrario, disfrutan viendo los partidos de fútbol, sobre todo los de Perú contra Chile.

PUEDES VER Mago Plomo impactó a los periodistas de Fox Sports con impresionante acto de magia en un programa en vivo [VIDEO]

"Mis hijos no ven dibujitos. Ellos quieren fútbol. Como no hay, me piden que ponga YouTube para ver partidos viejos. Pidieron Peru-Chile, River-Boca, y así seguimos. Tienen 5 años. Relatan, comenten y cantan canciones de cancha. Piden por “Chiquito” Garcia. Todo muy normal”, escribió Luciana Rubinska.

Luciana Rubinska, conductora de Fox Sports, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a sus hijos.

La publicación de la conocida periodista de Fox Sports coincidió con el segundo partido consecutivo que tuvo la selección peruana ante su similar de Uruguay, con el que empató 1-1 debido a los goles de Christofer Gonzales y Darwin Núñez.

Además, la comentarista de la cadena de deportes, confesó que los menores de su familia disfrutan ver el superclásico argentino entre Boca Juniors vs. River Plate.

PUEDES VER Erick Osores llora y se disculpa por los comentarios discriminatorios que emitió [VIDEO]

Perú vs. Chile: historial de enfrentamientos por Copa América

Ambas naciones se han enfrentados en 20 ocasiones por Copa América. De estos cruces la selección peruana salió vencedora seis veces, los chilenos en ocho, mientras que seis empates cierran filas.

Selección peruana: próximo amistosos

Ricardo Gareca y la selección peruana vuelven al ruedo la próxima Fecha FIFA que se desarrollará en el mes de noviembre. El equipo de todos tiene pactado duelos ante Colombia y Chile. Frente a los cafeteros será el 14 de próximo mes y cinco días después se medirán ante los mapochos.