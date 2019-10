Clubes siguen en pie de lucha tras aprobación de nuevos estatutos de la FPF

Los nuevos estatutos planteados por la Federación Peruana de Fútbol y aprobados en Asamblea el último lunes son la discordia entre cinco clubes profesionales con la FPF. Y es que los campeones de los últimos cinco años levantaron su voz de protesta. Universitario se echó para atrás y decidió apoyar a la federación.

Alianza, Cristal, San Martín, Melgar y Ayacucho le dijeron no a los estatutos por más de una razón: el primero tiene que ver con los derechos de imagen y comercial de los equipos, ya que la federación pasaría a tener el control y sería el encargado de repartir el dinero, con lo que ellos sienten que perderían autonomía.

El segundo punto plantea que para postular a una nueva junta de la FPF se debe tener como experiencia tres de los últimos siete años como dirigente deportivo, generando que haya menos posibilidades de elegir a nuevos miembros. Además, las departamentales seguirían siendo mayoría (son 25).

A esto se le sumó, que un día previo a la votación, el representante de la Liga Departamental de La Libertad, Alfredo Britto, denunció que recibió 5 mil dólares para votar a favor de los estatutos.

Decisión tomada

Los representantes de dichas instituciones dieron una conferencia de prensa ayer en las instalaciones de Matute, donde aseguraron que los estatutos que se aprobaron de manera irregular el día lunes deben ser discutidos, analizados y corregidos por el bien del fútbol peruano. ¿Hasta qué instancias podrían llegar? “No se ha definido aún porque nos falta la información que tiene que proporcionar la FPF. El plazo es corto, en el caso del TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) son 21 días pero estamos evaluando. También la posibilidad de impugnar el acuerdo, eso en la vía judicial. También está el tema ante registros públicos que deberían impedir que los estatutos sigan adelante. Porque la Asamblea no contó con el quorum requerido”, dijo el representante legal de los clubes, Julio García.

Fue el gerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, quien se refirió a lo dicho por Óscar Chiri, secretario general de la FPF, quien los criticó por no haber votado a favor. “No creo que nos representan de la manera honesta que nos merecemos. Hay 13 ligas que no están inscritas en registros públicos, por encima de todo queremos que se respete al fútbol. Siempre hemos defendido la línea correcta. Aquí no hacemos dobles contratos, no nos quitan puntos, somos clubes modelos en el país”, señaló Zevallos e hizo hincapié en que enviará una carta a la Conmebol para saber cómo va el proceso sobre la reventa de entradas.

“Tengo la información de que la Comisión de Ética de la Conmebol declaró culpable a Agustín Lozano (presidente de la FPF) y a cinco miembros de las departamentales por reventa de entradas”, acotó y se preguntó: “¿Qué le habrán ofrecido a la ‘U’ para que cambie de opinión?”.

Sobre la formación de una Liga Autónoma, Alfonso García Miró (Cristal) dijo que “no es algo extraño ni poco común en los países que tienen una liga desarrollada y autónoma. Nosotros creemos que debe haber un departamento que realice la Liga 1, pero que sea independiente de la FPF”.

Universitario cambió de opinión y respalda estatutos

Raúl Leguía, administrador de Universitario, explicó por qué ahora el club respalda los nuevos estatutos de la FPF, cuando en un principio se mostró en contra del resultado de la asamblea del lunes. “Nosotros estamos en contra de los estatutos y votamos así. Por un tema de institucionalidad creemos que la Liga 1 debe ser manejada por los clubes profesionales, pero poner en peligro el tema de la reestructuración del club sería una irresponsabilidad nuestra. Estamos inmersos en una batalla legal, administrativa y económico-financiera para sacar al club adelante”, explicó el directivo en un comunicado de prensa.