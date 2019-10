Erick Osores pide disculpas entre lágrimas por sus comentarios discriminatorios [VIDEO]

Hace un mea culpa. Erick Osores se disculpó este jueves por sus expresiones discriminatorias que le costó duras críticas en las redes sociales y hasta un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

“No me quiero escudar y excusar. De ninguna manera. No es la intención ni mi estilo porque debo asumir el error”, manifestó el periodista deportivo en un video que publicó en Facebook.

Erick Osores manifestó que nunca quiso insultar a alguien, pero falló en su intención de defender a los jefes de las ligas departamentales.

“Me equivoqué. Pensaba ser fuerte, pero fallé feo. Quise ayudar a los chicos de las Departamentales que siempre les pegan, critican y menosprecian. Quise hacer un estereotipo y en la explicación los destruí. Quise ayudarlos”, sostuvo.

El periodista informó que estará alejado un tiempo de la televisión para descansar y superar este suceso.

“No voy a intentar arreglar nada. La gente tiene todo el derecho de pensar lo que cree y yo no soy quién para cuestionarlos. Yo sé quién soy, sé que me excedo a veces y también me equivoco. Con una trayectoria larga que tengo, estos errores no pasan por alto. Se penalizan, se castigan y hay que aceptarlo”, finalizó.