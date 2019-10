Arturo Vidal y la razón detrás de su peculiar peinado: “Es para dar miedo”

Arturo Vidal es un jugador inconfundible. El chileno ha logrado que su imagen quede bien grabada en la mente de todos los fanáticos por la estrafalaria apariencia que luce dentro y fuera del campo de juego. Sin embargo, poco se conocía acerca de sus razones para lucir su característico peinado con cresta.

El volante de la selección ‘mapocha’ dio a conocer, en entrevista con el diario francés L’Équipe, el origen de su singular corte de cabello. Según dijo, el motivo principal por el que adoptó ese peinado fue para despertar el temor de sus rivales.

“Me la hice después del Mundial sub-20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo superagresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje”, detalló Vidal.

Otro de los rasgos fácilmente reconocibles en el jugador del Barcelona es la gran cantidad de tatuajes que luce a lo largo de todo el cuerpo. “Empecé en Italia y tengo más de 30, pero tengo un espacio reservado aquí (debajo del ombligo) para la Champions”, señaló el ‘Rey’.

En otro momento de la conversación, se dio tiempo para opinar sobre algunos de los técnicos que lo dirigieron. “Bielsa es un buen entrenador, sabe mucho sobre fútbol pero no está entre los que más han aportado para mí”, afirmó.

De igual forma, resaltó la importancia de Antonio Conte y Josep Guardiola en su crecimiento como futbolista. “Conte me enseñó mucho sobre el posicionamiento defensivo y ofensivo. Tácticamente, es un monstruo. Guardiola también me aportó mucho. Su manera de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego de pases que debe ser siempre simple y rápida”, finalizó el chileno.