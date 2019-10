Presidente de Boca buscó a Gareca tras perder la final con River en Madrid [VIDEO]

El presidente de Boca Juniors Daniel Angelici concedió una entrevista para la cadena Fox Sports y reveló que estuvo a punto de hacerse con los servicios del director técnico de la selección peruana Ricardo Gareca.

Según confesó el directivo ‘xeneize’, tras la salida de Guillermo Barros Schelotto, solamente tuvo dos nombres en carpeta para reemplazarlo: Gerardo Martino y Ricardo Gareca. Sin embargo, el mandamás boquense señaló que no prosperó la llegada de los técnicos por que ambos tenían un proyecto serio.

“Yo fui a buscar a dos y ambos agradecieron, y saben lo que es Boca, pero tenían un compromiso asumido y por eso no vinieron”, atinó en primera instancia Daniel Angelici.

“Yo sé que la dirección técnica y la secretaria hablaron con cuatro o cinco técnicos y evaluaron y cambiaron ideas futbolísticas; yo hablé solamente con dos, que eran lo que yo entendía podían estar al frente del plantel”, continuó el presidente ‘xeneize’.

"Los periodistas presentes le consultaron a Angelici sobre los nombres de esos técnicos, pues no quería revelarlos y dijo: “Para mí los dos son grandes técnicos argentinos. No sé si a ellos les cause algún problema. El primero fue Martino y el segundo fue el ‘Flaco’ Gareca”, subrayó el directivo boquense.

Recordar que, Ricardo Gareca, luego de cerrar la participación peruana en Rusia 2018, estuvo en la órbita de la selección Argentina; pero nunca terminó de concretarse la operación y el Tigre amplió su contrato con la Bicolor.