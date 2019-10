Gareca analizó el empate de la selección peruana ante Uruguay: “Hay cosas por mejorar” [VIDEO]

Luego del empate de la selección peruana y Uruguay, Ricardo Gareca expresó sus impresiones sobre el desempeño de sus pupilos, luego de ser igualados en el marcador a pesar de haber tenido la ventaja de un jugador más por la expulsión de Martín Cáceres.

“Tuvimos algunas ocasiones, quizás debimos tener mayores variantes, más aún con un hombre más. Uruguay no es fácil de entrarle, los muchachos intentaron, quizás faltó un poco más de profundidad en los últimos metros, pero encontramos una defensa con mucho oficio. No me quedo conforme del resultado, pero mejoramos en algunos aspectos”, declaró el DT argentino en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega de la bicolor rescata la mejoría que presentó el equipo a diferencia del primer amistoso de la jornada. “Mejoramos en muchos aspectos respecto a Montevideo. Uruguay fue más que nosotros en ambos partidos. Igual, me parece que vamos por buen camino y vamos a recuperarnos de cara a las Eliminatorias”, expresó el Tigre Gareca.

Además. sostuvo que Christian Cueva fue un elemento determinante en el equipo nacional a pesar de no atravesar un buen momento personal ni profesional.

“Fue importante, es un jugador que tiene varios partidos internacionales, los rivales lo conocen, la sola presencia de él genera preocupación en el rival, lógicamente tiene una falta de ritmo necesario y que él debe buscar. También es un jugador muy solidario para la recuperación o lo que tenga que ver en la parte defensiva. Por todo lo que está viviendo, no lo vi mal”, manifestó el técnico de la selección peruana.

En cuanto Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, Ricardo Gareca aseguró que la zaga charrúa se encargó de frenarlo en todas las jugadas que la bicolor generó, aunque reconoció la falta de otras fichas que apoyen en el ataque.

“Guerrero estuvo bien, le faltó un poco más de acompañamiento y a veces cuesta un poco. La dupla de centrales de Uruguay es una de las mejores del mundo. Ellos los dos partidos los jugaron muy concentrados. A nosotros nos sirve mucho enfrentar una selección así”, expresó el estratega.

Finalmente, Ricardo Gareca admitió la superioridad de la selección uruguaya, sin embargo, confía que el elenco de la blanquirroja se potenciará para el inicio de las Eliminatorias, la cual iniciará en marzo del 2020.

“El empate, si bien pudimos ganarlo, también es virtud del rival nunca resignar la posibilidad de empatar. Me voy conforme con los muchachos en algunos aspectos, en otros no tanto. Uruguay se perfiló mejor en la suma de los dos partidos. Hay cosas por mejorar todavía. Me queda la sensación de que nos vamos a ir recuperando con el tiempo”, sentenció.