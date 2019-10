Perú vs. Uruguay: La celeste nos despinta

Es fútbol pero también puede ser boxeo. Se juega con una pelota pero hay que pensarlo con guantes. El nocaut siempre es necesario, golpear cuando se puede, cuando se debe. Hacer equilibrio con un 1-0 puede ser tan peligroso como pensar que somos una potencia mundial. Caminamos por una línea delgada y nos caímos. Lo que podía ser un triunfo cómodo termina en un empate que genera dudas, aumentando la irregularidad en los amistosos.

Pensar en una revancha puede ser un concepto errado para un amistoso porque no hay puntos en disputa, pero Uruguay jugó con ritmo de eliminatorias, lo que obliga a siempre acelerar, a que esto no sea solo un simulacro sino que puede ser casi una realidad paralela, un deja vu. La dictadura de los resultados obliga a ver la victoria como una obligación, aunque no sea el único factor de análisis cuando el rendimiento va más allá de eso.

El punto de quiebre en esta historia termina siendo la tarjeta roja que muestra el árbitro Carlos Herrera a Martín Cáceres a los 26 minutos -por doble amarilla, primero por una falta y luego por reclamar-, lo que obliga a Tabárez a replantear, hacer un cambio y replegarse todavía un poco más. Pero eso no significaba dejar de intentar e igual con sus armas preocupaban. Un par de remates, tuvo que salir en las tomas Pedro Gallese para convertirse en protagonista.

Perú empezó a conquistar terreno rival y el más peligroso fue Luis Advíncula, quien se proyectaba más como un extremo que como lateral. Incluso desde sus pies llega el gol. Un desborde con velocidad para sacar un centro preciso que Christofer Gonzales conecta de cabeza entre Godín y Giménez, los dos gigantes centrales. ‘Canchita’ explota con el tanto, se besa los tatuajes de los brazos y apunta al cielo mientras en las tribunas el abrazo era contagioso.

A pesar del resultado, igual algunas alarmas se prenden por la irregularidad de algunos jugadores. Ricardo Gareca decidió regresar al conocido 4-2-3-1 como local y Christian Cueva fue titular, intentando asociarse y ser una as bajo la manga, aunque el llegar sin continuidad y discutido por algunos hechos extrafutbolísticos termina pasándole factura a pesar de regalar algunos destellos.

También André Carrillo, al que por momentos se le vio desconectado mientras Paolo Guerrero peleaba con los centrales, se las arreglaba para generar peligro. Hablar sobre los ausentes para algunos puede ser un ejercicio casi masoquista pero a veces necesario. No se llega a calzar en el rol que tiene Yoshimar Yotún, reinventado por el ‘Tigre’ como volante de primera línea y que se convirtió en sinónimo de salida limpia.

En el complemento, el ‘Tigre’ recién decidió hacer ingresar a Gabriel Costa a los 25’, lo que obligó a un cambio posicional para Flores que se convirtió en el enganche. Lo importante era ganar el mediocampo, por donde pasaba la llave del triunfo. En Montevideo la imagen difusa, sin asociación, con pocas chances es cambiada por esta en HD, más activa, precisa.

El futuro cercano dicta que Perú tendrá dos amistosos más.

Darwin Núñez (79’), recién ingresado y que debutaba con la celeste en el pecho con 20 años, aprovecha una desconcentración en defensa para conectar de cabeza y hacer la estirada de Gallese espectacular para la foto, pero estéril en resultado. 1-1. En el fútbol, los errores se pagan muy caro. Una desconcentración puede terminar en un gol en contra, y en las eliminatorias eso puede ser dos puntos menos o quedarse con las manos vacías.

Luego un centro sin destinatario y un remate de Guerrero al medio. Una mala decisión del ingresado Carlos Ascues, un tiro libre del ‘Depredador’ que tapa Campaña. Las oportunidades que se esfumaban. Nunca llegó el nocaut; lo que se quedaron son las dudas.

Semáforo

- Cáceres. El lateral uruguayo se fue expulsado a los 26 minutos y dejó con uno menos a su selección.

- Guerrero. Ayudó en labor defensiva en las pelotas paradas, pero tuvo pocas chances para marcar.

- Advíncula. ‘Bolt’ fue el más insistente en el ataque peruano. Dio una asistencia para el gol de Gonzales.

Uno x uno

- Pedro Gallese, Portero

Estuvo atento y respondió cuando se le solicitó. El gol fue un cabezazo difícil de controlar.

- Luis Advíncula, Lateral

Un desborde suyo trajo el gol de Gonzales. En el segundo tiempo decayó y perdió la marca en el gol ‘charrúa’.

- Carlos Zambrano, Defensa

Sobrio al fondo. En su única distracción fue anticipado por Núñez que marcó el empate uruguayo de cabeza.

- Luis Abram, Defensa

Cumplió defendiendo su zona, estuvo correcto. No tuvo mucho trabajo luego de la expulsión de Cáceres.

- Miguel Trauco, Lateral

Uno de los mejores del campo, desbordó constantemente. Una jugada suya provocó la expulsión de Cáceres.

- Renato Tapia, Volante

Cumplió una ardua tarea, no le corrió al contacto y fue agresivo a las divididas. Terminó sentido.

- Christofer Gonzales, Volante

Le costó en la marca pero mostró mucha actitud. Pisó el área y anotó un golazo de cabeza.

- Edison Flores, Volante

Se notó que regresaba de una lesión, corrió pero falló en algunos pases clave y en algunos cierres.

- André Carrillo, Volante

Mostró habilidad y gambeta pero estuvo un poco impreciso en el juego de toque. Partido regular de la ‘Culebra’.

- Christian Cueva, Volante

Mejoró con respecto al último partido, le dio pausa al mediocampo e intentó asociarse, faltó creatividad.

- Paolo Guerrero, Delantero

Fue una invitación constante a lanzarla y ganó casi siempre, aunque no tuvo muchas claras.

Los que ingresaron:

- Costa. No participó mucho en el juego, no fue trascendente.

- Ascues. En los minutos que tuvo demostró que puede pelear un puesto en la selección.

- Reyna. Intentó inquietar con su velocidad pero sin claridad.

- Corzo. Entró faltando muy poco para el final.