España y Suecia igualaron 1-1 por las Clasificatorias a la Eurocopa 2020 [RESUMEN]

España y Suecia empataron 1-1 por la fecha 8 del Grupo F del Clasificatorio rumbo a la Euro 2020. Marcus Berg convirtió a los 50′ de la primera mitad, pero el ariete del Valencia de España Rodrigo decretó la paridad definitiva en el tiempo complementario (90+2′).

España vs. Suecia EN VIVO vía TVE: historial de enfrentamientos

La Furia Roja llega motivado y con un mejor historial al España vs. Suecia, frente a la selección sueca se vieron las caras el pasado mes de junio con un marcador a favor de 3-0.

Sin embargo, el combinado español no sabe lo que es ganar en tierras suecas: tres empates y una derrota (2006) en el único partido oficial.

- España 3-0 Suecia | Eurocopa

- Suecia 1-2 España | Eurocopa

- España 3-0 Suecia | Eurocopa

- Suecia 2-0 España | Eurocopa

- Suecia 1-1 España | Amistoso Internacional

Horarios para ver el España vs. Suecia EN VIVO EN DIRECTO las Clasificatorias a la Euro 2020

- Perú: 1:45 p.m.

- México: 1:45 p.m.

- Colombia: 1:45 p.m.

- Ecuador: 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 2:45 p.m.

- Venezuela: 2:45 p.m.

- Bolivia: 2:45 p.m.

- Paraguay: 3:45 p.m.

- Chile: 3:45 p.m.

- Argentina: 3:45 p.m.

- Brasil: 3:45 p.m.

- España: 7:45 p.m.

Canales para ver EN VIVO España vs. Suecia por las Clasificatorias rumbo a la EurO 2020

Si deseas ver EN VIVO EN DIRECTO el España vs. Suecia Transmisión por Internet tendrás que engancharte a la señal televisiva de TVE La 1, FutboTV España, beIN Sports y Sky Sports. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Argelia beIN SPORTS CONNECT

- Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

- Brasil TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

- China iQiyi, PPTV Sport China

- Costa Rica Sky HD

- República Checa DIGI GO, Sport 1 CZ/SK

- República Dominicana Sky HD

- El Salvador Sky HD

- Francia L’Equipe Web, L’Equipe

- Alemania DAZN

- Honduras Sky HD

- Lituania TVPlay Sports

- Luxemburgo Eleven Sports 1 Belgium

- México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

- Nicaragua Sky HD

- Noruega TV2 Sumo, TV2 Sport

- Panamá Sky HD

- Portugal Sport TV LIVE, Sport TV1

- España TVE La 1, fuboTV España

- Suecia C More Play, C More Fotball

- Ucrania OLL.tv

- Reino Unido Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

- Estados Unidos Univision NOW, TUDN en Vivo, TUDN USA, ESPNEWS, UniMás

Posibles alineaciones del España vs. Suecia por las clasificatorias rumbo a la Euro 2020

España: Kepa; Carvajal, Raúl Albiol, Íñigo Martínez, Bernat; Busquets, Saúl o Rodri, Cazorla o Thiago; Fabián, Sarabia y Rodrigo.

Suecia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Granqvist, Bengtsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg o Isak y Quaison.

España vs. Suecia EN VIVO vía TVE: últimos partidos de los suecos

- Suecia 2-1 Rumanía | Eliminatorias Euro 2020 | 23/03/19

- Noruega 3-3 Suecia | Eliminatorias Euro 2020 | 26/03/19

- Suecia 3-0 Malta | Eliminatorias Euro 2020 | 07/06/19

- España 3-0 Suecia | Eliminatorias Euro 2020 | 10/06/19

- Islas Faroe 0-3 Suecia | Eliminatorias Euro | 05/09/19

- Suecia 1-1 Noruega | Eliminatorias Euro 2020 | 2020 08/09/19

- Malta 0-4 Suecia | Eliminatorias Euro 2020 | 12/10/19

España vs. Suecia EN VIVO vía TVE: últimos partidos de la Furia Roja

- España 2-1 Noruega | Eliminatorias 2020 | 23/03/19

- Malta 0-2 España | Eliminatorias Euro 2020 | 26/03/19

- Islas Faroe 1-4 España | Eliminatorias Euro 2020 | 07/06/19

- España 3-0 Suecia| Eliminatorias Euro 2020 | 10/06/19

- Rumanía 1-2 España | Eliminatorias Euro 2020 | 05/09/19

- España 4-0 Islas Faroe | Eliminatorias Euro 2020 | 08/09/19

- Noruega 1-1 España | Eliminatorias Euro 2020 | 12/10/19