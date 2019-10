Enzo Pérez: “A una madre nunca la vas a meter en una cancha”

Alianza Lima y River Plate chocaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019. Durante el primer duelo en el Estadio Nacional, Enzo Pérez insultó a Pedro Gallese delante del árbitro, situación que el juez no sancionó. A pesar de esto, no hubo problemas entre ambos jugadores.

Enzo Pérez en entrevista con el periodista Diego Borinsky para La Nación habló del polémico incidente. el futbolista de River Plate reveló que no había notado que tenía al árbitro muy cerca.

“No me di cuenta, me salió una de potrero: él estaba haciendo tiempo y se terminaba el partido. Después, cuando vino a jugar acá, al final del primer tiempo, me acerqué y le pedí disculpas, pero eso no lo tomó ninguna cámara, eso no salió en ningún lado, eso parece que no vende (risas). “Quedate tranquilo”, me dijo Gallese”, aseveró el futbolsita de River Plate.

Enzo Pérez también se refirió a la publicidad por el Día de la Madre que hizo la mamá de Pedro Gallese. “Me pareció una boludez porque a una madre nunca las a meter en una cancha y menos en algo así”.

“Yo no recordaría a las madres por un insulto sino de otra manera”, concluyó Enzo Pérez.