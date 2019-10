Juan Pablo Varillas tras escalar posiciones en el ránking ATP: “Quiero acabar dentro del Top 100”

Nuestra raqueta número uno de nuestro país Juan Pablo Varillas a recibido otra grata noticia, luego de haberse coronado en el Challenger de Santo Domingo (Panamá) el pasado domingo tras vencer en la final al argentino Federico Coria.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) reveló el nuevo ránking de tenis y Varillas escaló hasta el puesto 161° (subió 77 posiciones).

La raqueta nacional viene demostrando un buen performance estas semanas y ha señalado que buscará terminar el año en el Top 100 del ATP.

“Es el torneo más grande que gané en mi vida, la victoria más importante las he tenido acá (Santo Domingo). He encontrado una regularidad de rendimiento y eso es lo que venía buscando toda mi vida. He encontrado una forma de juego, confiar en mí mismo, quizás en mis capacidades, creer en mí y creo que eso ha hecho la diferencia en estas tres, cuatro semanas que me ha ido muy bien en cuatro challenger seguidos”, atinó en primera instancia Juan Pablo Varillas.

En alusión a lo que resta de esta temporada, el tenista peruano aseguró que: "Lo que resta de este 2019, voy a seguir luchando para poder seguir escalando en el ránking y por que no acabar el año en el top 100. En un principio parecía imposible, pero ahora estamos muy cerca. Partido a partido, como lo vengo haciendo hace unas semanas".

Sobre el Challenger que se desarrollará en la capital, Varillas manifestó: “Es el único torneo donde no he ganado nunca un partido de singles. Espero que este año sea algo diferente y poder avanzar lo más posible en mi ciudad que es mi casa”.