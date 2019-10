¡Indignante! Denuncian que el IPD retiraría el apoyo a más de 100 deportistas

Una lamentable noticia. El ambiente deportivo peruano se vio remecido este último lunes debido al pronunciamiento que diversos deportistas y federaciones deportivas hicieron en contra del Instituto Peruano del Deporte. Según los denunciantes, el organismo encargado del deporte nacional planea retirar a 147 deportistas de diferentes disciplinas de su Programa de Apoyo al Deportista (PAD).

Kimberly Cardoza, corredora ubicada en el primer lugar del ránking nacional de atletismo, fue una de las perjudicadas que decidió alzar su voz de protesta. “El apoyo que nos daban no cubría el 100% de todo, pero aunque sea era una ayuda para poder seguir entrenando. Recién me pagaron este año 3 Grand Prix en el extranjero, pero en años anteriores mis padres me pagaron esas competencias que son un gasto fuerte. Y todo esto no es suficiente”, escribió en su cuenta de Facebook.

A ella se suman deportistas como la también atleta Paola Mautino, quien contó que, a pesar de haber cumplido destacadas actuaciones en las competencias de este año, igual se le retiró el apoyo que percibía.

“Competí en Europa y batí el récord de un meeting que tenía varios años de vigencia. Fui la tercera mejor sudamericana en los Juegos Panamericanos, sigo siendo la mejor del país en mi disciplina en toda la historia. Además actualmente estoy en el puesto 111 de 1800 deportistas a nivel mundial, y el IPD decide que no es suficiente”, detalló Mautino.

Maitte Torres, otra destacada representante del atletismo nacional, se quejó de las dificultades que tiene para entrenar, además de que se pasen por alto los logros que ha obtenido.

“He sacrificado muchas cosas por llegar a donde estoy en el ámbito deportivo, desde hace dos años viajo todos los días dos horas de mi casa al Estadio Chipoco en Barranco para poder entrenar ya que Videna estaba siendo remodelada y actualmente no nos permiten el ingreso. He batido récord nacional más de 20 veces, he ganado medalla sudamericana así como también medallas en todos los eventos internacionales en los últimos años”, explicó.

Otros deportistas, como el remero Renzo León y el corredor Paulo Herrera protestaron con mensajes similares. Incluso la Federación Peruana de Ajedrez, que anunció que siete de sus miembros se verían afectados, calificó la medida como “un verdadero crimen contra el ajedrez peruano”, e instó al Ministerio de Educación a pronunciarse al respecto.

En tanto, el IPD solo atinó a emitir un comunicado en el que detalla el funcionamiento del PAD, pero no desmintió la denuncia hecha por los deportistas.

“Terminaron los Juegos Panamericanos, terminó el apoyo. Se acabó el deporte en el Perú, cuando debería ser todo lo contrario”, es otra parte del mensaje de Paola Mautino.

La frase puede sonar ser muy dura, pero, con lo que están haciendo los encargados del deporte en el Perú, lamentablemente parece ser cierta.