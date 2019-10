Cristiano Ronaldo festejó su gol 700 con un alucinante video

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo agrandó aun más su leyenda luego de anotar frente a Ucrania el gol número 700 en su carrera deportiva; en la que ha pasado por clubes como el Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus de Turín.

El tan anhelado gol 700 de Cristiano Ronaldo llegó desde el punto del penal durante el partido en Kiev por la fase de clasificación rumbo a la Eurocopa 2020.

Pese a que su equipo perdió a manos de los ucranianos, el popular ‘Comandante’ celebró su tanto con un emocionante video a través de su Instagram oficial.

“Orgulloso de marcar el gol número 700 de mi carrera. Me gustaría compartir con todos aquellos que me ayudaron a alcanzar esta marca. Hoy no obtuvimos el resultado que queríamos, pero juntos clasificaremos a la Eurocopa 2020”, posteó el lusitano en sus redes sociales.

Con 34 años, Cristiano Ronaldo ahora buscará romper otro registro histórico. El iraní Ali Daei, que jugó hasta los 38 años, anotó 109 goles con su país y ‘CR7’ intentará superar este récord (95).

Los lusos volverán a los campos de juego frente a Lituania en la siguiente fecha el próximo 14 de noviembre en el coloso ‘Algarve del Faro’.