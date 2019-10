Del Portal denuncia presiones desde la FPF y dice que tiene audios para comprobarlo [VIDEO]

El último domingo el programa Fútbol en América tuvo una edición encendida a raíz de los últimos acontecimientos que se están dando en el fútbol peruano. Óscar del Portal fue una de las voces que criticó la actual gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), presidida por Agustín Lozano. El comentarista deportivo no se calló nada e hizo una revelación ante las cámaras. El video es viral en YouTube.

Al comenzar el programa deportivo, el panel de conducción resaltó que habían pactado una entrevista en vivo con Lozano en el set de televisión, sin embargo, esta no se llegó a dar ya que el mandamás de la FPF accedió a responder sus interrogantes en otro lugar.

En el video de YouTube, se aprecia a Óscar del Portal tocando esa situación, mirando a las cámaras le envió un mensaje al presidente de la institución que regula el fútbol peruano, resaltando que si le incomodaba su presencia, él no tenía problemas en retirarse de la mesa de conducción para que solo sea entrevistado por sus compañeros Erick Osores y Richard de la Piedra.

Dicho esto, el Del Portal pasó a revelar lo que le había tocado vivir. “Prefiero que hable con ellos antes que me mande a llamar, o que me mande mensajes con la prensa de la Federación para que me digan que ‘no siga hablando cosas’”, empezó el comunicador.

“Eso no me gusta en realidad y no habla bien de ustedes. Porque esas personas que trabaja para usted, pueden ser personas muy loables, pueden ser personas que tienen un trabajo y que gracias a eso pueden respaldar a su familia, pero que usted los obligue, los trate mal y les diga que se comuniquen conmigo y que tengan reuniones conmigo, se ve mal”, se aprecia en el video de YouTube.

“Por cierto, la reunión que tuvieron conmigo la tengo grabada en mi celular, piensa mal y acertarás. Los 32 minutos con 39 segundos que me reuní lo tengo grabado. Y por último, también tengo los mensajes reenviados de lo que usted siempre suele pedir".

“Quiero que el fútbol peruano tenga gente capaz, y antes de eso, de gente honesta y aparentemente usted no lo ha sido, y si lo ha sido, demuéstrelo”, finalizó.