Perú vs. Uruguay: hora, canales, estadísticas para VER EN DIRECTO el amistoso internacional [GUÍA TV]

Ver Uruguay vs. Perú EN VIVO ONLINE | Amistoso Internacional 2019 | Transmisión por Internet | Este martes 15 de octubre desde las 10:30 p.m. (hora de Uruguay) la Celeste se presentará en el Estadio Nacional de Lima ante la Bicolor en el marco de la Fecha FIFA 2019 (vía VTV, DirecTV Sports y Movistar Deportes). Toda la previa y las incidencias del partido te las llevará La República Deportes minuto a minuto con los goles, jugadas y todo el fútbol en vivo que quieres ver.

VER EN VIVO Uruguay vs. Perú vía VTV: ¿Cómo llega la Celeste?

El último viernes la Celeste consiguió un ajustado triunfo ante la Bicolor en el Estadio Centenario de Montevideo. Esa gesta le inyectó una dosis de motivación para llegar al Uruguay vs. Perú con la misión de repetir lo hecho en casa.

Además, el 1-0 en el Centenario dejó claro que la selección de Uruguay también puede hacer un buen partido ante cualquier rival que se le presente y no depender de Edinson Cavani y Luis Suárez.

Los dirigidos por Óscar Washington Tabárez aumentó su racha a 10 cotejos sin perder donde 7 de ellas acabaron en victorias, si bien en medio de estos juegos encontramos la eliminación en cuartos de final de la Copa América ante Perú, se debe destacar que dicha eliminación se produjo desde el punto penal, ya que en el tiempo reglamentario el compromiso finalizo en empate sin goles.

La última vez que Uruguay visitó a Perú terminó en victoria a favor de la escuadra local al perder por un marcador de 2-1.

Para el Uruguay vs. Perú, el Maestro Tabárez no podrá contar con el arquero titular Fernando Muslera, quien viajó a Turquía para presenciar el nacimiento de su hija.

VER EN VIVO Uruguay vs. Perú vía VTV: ¿Cómo llega la Bicolor?

En cuando a la Blanquirroja de Ricardo Gareca, las cosas no salieron como lo esperaba, al Uruguay vs. Perú llegan golpeados por el 1-0 en Montevideo. El combinado incaico, teniendo a su goleador Paolo Guerrero, casi no produjo peligro en el arco de la selección uruguaya. El arquero Pedro Gallese fue clave al sacar algunos balones con destino de gol.

El Tigre Gareca sigue en la búsqueda de reencontrar el nivel de sus pupilos, asimismo sumar nuevos elementos para tener recambios de cara a la eliminatorias Qatar 2022.

Puede ser posible el ingreso desde el arranque de Christian Cueva quien, ya que en la ida ingresó en el segundo tiempo; además se tiene previsto el regreso de Edison Flores quien ya se recuperó de una lesión en el tobillo izquierdo.

Uruguay vs. Perú Trasnmisión EN VIVO vía VTV: últimos partidos de la Celeste

Antes del Uruguay vs. Perú, la Celeste ha afrontado otros cruces de distinta índole. A continuación te dejamos los cinco últimos cotejos:

- Uruguay 1-0 Perú | Amistoso Internacional | 11.10.19

- EE.UU. 1-1 Uruguay | Amistoso Internacional | 10.09.19

- Costa Rica 1-2 Uruguay | Amistoso Internacional | 06.09.19

- Uruguay (4) 0-0 (5) Perú | Copa América 2019 | 29.06.19

- Chile 0-1 Uruguay | Copa América 2019 | 24.06.19

Uruguay vs. Perú Trasnmisión EN VIVO vía VTV: últimos partidos de la Bicolor

El subcampeón de Sudamérica llega al Uruguay vs. Perú con el siguiente récord de partidos:

- Uruguay 1-0 Perú | Amistoso Internacional | 11.10.19

- Brasil 0-1 Perú | Amistoso Internacional | 10.09.19

- Perú 0-1 Ecuador | Amistoso Internacional | 05.09.19

- Brasil 3-1 Perú | Copa América 2019 | 07.0719

- Chile 0-3 Perú | Copa América

Canales en el mundo para seguir EN VIVO Uruguay vs. Perú en amistoso internacional

Si deseas ver EN VIVO EN DIRECTO el Uruguay vs. Perú Transmisión por Internet tendrás que engancharte a la señal televisiva de VTV Uruguay, DirecTV Sports y Movistar Deportes. En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

- Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Aruba DIRECTV Sports Caribbean

- Bahamas DIRECTV Sports Caribbean

- Barbados DIRECTV Sports Caribbean

- Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

- Chile DIRECTV Play Deportes, CDF HD, DIRECTV Sports Chile

- Colombia DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, DIRECTV Play Deportes

- Curacao DIRECTV Sports Caribbean

- Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Países Bajos Fox Sports Go, Fox Sports 4

- Perú Movistar Deportes Peru, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

- Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean

- Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, VTV Uruguay

- Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Precio de entradas para el Uruguay vs. Perú EN VIVO amistoso internacional

Si tienes pensado asistir al Estadio Nacional de Lima para presenciar EN DIRECTO el Perú vs. Uruguay debes tener en cuenta la siguiente relación de precias de las entradas:

- Pullman: s/. 349.00

- Occidente Central (B,C,D,E,F,G,H) S/. 279.00

- Occidente Lateral (A,I) S/. 199.00

- Oriente Preferencial (D,E,F) S/. 249.00

- Oriente Central (B,C,G,H) s/. 199.00

- Oriente Lateral (A,I) s/. 159.00

- Norte s/. 99.00

- Sur s/. 99.00

Uruguay vs. Perú EN VIVO vía VTV: recomendaciones para el amistoso internacional

- El evento está sujeto a cambio de lugar y fecha según disposición de las autoridades.

- No hay reembolso o devolución por entradas adquiridas en ningún otro caso que no sea la anteriormente indicada.

- Para comprar o tener entradas deberás contar con DNI para peruanos, pasaporte para extranjeros o carné de extranjería para extranjeros residentes.

- Las personas con discapacidad cuentan con un descuento por ley del 20%. Toda la información en el punto 3.6 de los Términos y Condiciones.

- Cada entrada debe tener el nombre completo y el documento de identidad válido de la persona que hará uso de la misma.

- Todas las personas asistentes al estadio deben ingresar con una entrada, desde los 0 años. Recuerda que la entrada contiene una póliza de seguro. Disposición según la ley 30037.