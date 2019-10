¡Fue un argentino! Ronaldo confesó qué futbolista le pegó más durante su carrera

Ronaldo Nazario fue uno de los mejores delanteros que han existido a lo largo de la historia del deporte rey. El excepcional talento para jugar al fútbol que tenía el ex Real Madrid le produjo muchos momentos satisfactorios, pero también algunos desagradables.

De estos últimos, uno de los culpables principales fue, según reveló, el argentino Roberto Ayala.

En una conversación con el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el ‘Fenómeno’ reveló que el exseleccionado gaucho fue el que más lo complicó con el juego fuerte durante sus años como futbolista.

“Probablemente ha sido (Ayala) el jugador que más me ha pegado en mi carrera. Cada vez que me enfrentaba a él, me amenazaba y jugaba siempre al límite. Yo solo intentaba defenderme”, dijo el también exjugador del Barcelona y Milan.

El '9′ brasileño y el defensor argentino se encontraron por primera vez en un derbi Inter-Milan. Desde ese partido, se enfrentaron muchas otras veces, tanto a nivel de clubes (Real Madrid-Valencia) como de selecciones (Brasil-Argentina), ocasiones en las que se fue forjando un enfrentamiento entre ambos.

Y es que la habilidad del brasileño era tal, que el recurso de muchos defensores para intentar frenarlo era apelar a la rudeza. Sin embargo, la fiereza de Ayala habría sido tanta, que el ‘Fenómeno’ aún guarda en la memoria sus cruces con el ‘Ratón’.