El día D en la Federación Peruana de Fútbol

Hoy en la Videna se juega un partido muy importante para el destino del fútbol peruano, aunque no es dentro de una cancha sino en una oficina con jugadores de saco y corbata. La Asamblea de Bases se reúne para definir si se aprueban los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por segunda oportunidad, ya que en agosto pasado no se cumplió con el 80% de aprobación requerida.

La Asamblea actualmente tiene 43 miembros: 25 de las Ligas Departamentales y 18 de los clubes de Primera División (Liga 1). Se necesitan 35 para su aprobación y en la primera cita se lograron solo 31 (7 clubes y 24 ligas), ya que el resto estuvo en contra y algunos se abstuvieron, además que 4 representantes de clubes no asistieron.

Hay dos temas que han sido los principales en debate: los derechos de imagen y comercial de los clubes, ya que la Federación pasaría a tener el control y sería el encargado de repartir el dinero, además de los requisitos para postular a una nueva junta de la FPF, donde resalta el tener 3 años de los últimos 7 como dirigente deportivo, con lo que se reduce el grupo que se puede elegir y donde seguirían con mayoría las departamentales, igual que en la composición de la nueva Junta donde seguirían siendo 25 de los 67, más que los clubes profesionales (20), a los que se sumaría el voto a los jugadores, árbitros, futsal, fútbol playa y fútbol femenino.

Por su parte, el actual presidente de la FPF, Agustín Lozano, no cree que haya riesgo que pueda haber alguna intervención de la FIFA. “Si las cosas no resultan, vamos a tener que convocar en 60 días a una tercera asamblea. Acá no existe ninguna causal para que la Federación Peruana de Fútbol sea intervenida o corra algún riesgo”, señaló hace unos días.

Sin embargo, la FIFA podría evaluar la situación si es que en esta segunda oportunidad no se aprueban los estatutos y podrían decidir en los próximos días crear una Comisión Interventora, como ya ha sucedido en otros países como Argentina y Uruguay.

Cheques de ‘apoyo’

El presidente de la Liga de La Libertad, Alfredo Britto, que fue el único que votó en contra de los estatutos en agosto, señaló el sábado pasado que, antes de dicha Asamblea, la FPF entregó cheques de 5 mil dólares a todas las Departamentales -por un concepto de apoyo-.

“Una noche antes de la Asamblea, me comunicaron que había que recoger un cheque por 5 mil dólares que la FPF le estaba entregando a cada liga departamental. Yo lo recogí a los 15 días y lo deposité a la cuenta de la Liga y posteriormente tengo que enviar los vouchers dando cuenta el destino de ese dinero. Acá llama la atención que estos cheques no hayan sido depositados a la cuenta de cada Liga departamental como debería suceder”, indicó a DirecTV. Además señaló que volverá a votar en contra porque señala que no hay diálogo.

Posibles escenarios

El asesor legal de la Agremiación, Jhonny Baldovino, señaló que es una posibilidad que se nombre una Comisión Interventora. “La FIFA podría decir que da plazo hasta diciembre para aprobar el estatuto o sino nombrará una Comisión Interventora o también el representante FIFA, que estará mañana (hoy), puede pedirlo ya. Eso no significa que Perú sería desafiliado. Uruguay estuvo en ese caso en el 2018 y Argentina estuvo con una comisión de ese tipo después del 2014 y jugó las eliminatorias y Copa América”.