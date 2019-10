Alianza Lima 3-2 San Martín: Una fusión con el gol

El empate entre Universitario y Sporting Cristal presentaba el escenario perfecto para que Alianza Lima se acerque de manera peligrosa a los primeros lugares, sin embargo no la iba a tener fácil. Al frente tendría a la San Martín, equipo comprometido con el descenso que tiene sus propios motivos para dar pelea. Ambos se jugaban mucho en este partido, pero a la postre la devoción ‘morada’ se impuso sobre la fe ‘santa’.

Alianza la pasó mal en el primer tiempo, la habilidad de Concha y Oliva puso en aprietos a la defensa ‘íntima’, tanto que la primera polémica llegó temprano en el partido. Una clara mano de Leao Butrón afuera del área, en lo que pudo ser la apertura del marcador para los ‘santos’, no fue vista por el árbitro Luis Garay, un error que pudo cambiar el encuentro si se hubiera sancionado al arquero con una tarjeta roja.

Los ataques de los locales siguieron llegando hasta que una rápida incursión de Yamir Oliva, a los 21’, culminó en una definición que Butrón no pudo contener, San Martín era superior y ya ganaba 1-0. No obstante, Alianza hizo uso de la capacidad goleadora de su tridente uruguayo, primero Adrián Balboa a los 26’, luego Felipe Rodríguez, que había fallado un penal en la primera parte, a los 58’ y, por último, Federico Rodríguez a los 61’. Jefferson Portales le puso emoción al encuentro poniendo el 3-2 final, pero no iba a haber tiempo para más.

Con este triunfo, la escuadra ‘blanquiazul’ se pone segunda en la tabla del Clausura, a una unidad del líder Universitario, mientras que la Universidad San Martín ingresa en zona de descenso con 26 puntos en el acumulado.

Sabía que...

Chance. Alianza recibe la próxima fecha a Carlos Mannucci con la posibilidad de superar a la ‘U’.

Crucial. San Martín visitará a Sport Boys, rival directo por el descenso. Ambos tienen 26 puntos con los ‘rosados’ arriba por diferencia de goles.