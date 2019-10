Jorge Luis Pinto sobre Alianza Lima: “Ojalá se pueda alcanzar el primer puesto cuanto antes"

Jorge Luis Pinto, campeón con Alianza Lima en 1997, habló con Match Deportivo. El técnico colombiano compartió sus pensamientos sobre la actualidad y futuro del club blanquiazul.

“Sí sigo la campaña de Alianza Lima, aunque no tanto, pasa que estoy con Millonarios y uno se embolata, pero me alegra y me dolió mucho lo del clásico y ojalá pueda ganarse ese primer puesto cuanto antes”, aseveró el extécnico blanquiazul.

“Hay que soñar, hay que soñar. Vamos a esperar qué nos dice el tiempo", señaló Jorge Luis Pinto sobre un posible regreso a Alianza Lima.

“Me alegra mucho de lo Víctor Marulanda, me alegra que este Alianza Lima y es una contratación extraordinaria para lo que puede ser la parte administrativa deportiva. Ha quemado todas las etapas, fue jugador conoce el medio en Lima, fue dirigente, fue gerente, administrador deportivo y todas las cosas. Siento que es una persona que le va a ser muy útil a Alianza Lima en un proceso que ojalá sea largo”, comentó el técnico de Millonarios.

“Víctor Marulanda es un ejecutivo que estuvo en uno de los mejores equipos de Colombia y que adquirió experiencia en todos los aspectos, que conoce el medio. Yo siento que le va a hacer mucho bien a Alianza Lima en esta nueva estructura que le quieren dar”, indicó Jorge Luis Pinto.

“La gente tiene que acompañar al equipo. Alianza Lima tiene que volver al estatus histórico, a ser representante del Perú en Copa Libertadores”, concluyó el ex director técnico de los blanquiazules.