Butrón se defiende tras polémico arbitraje: “Universitario sí tuvo errores que los favorecieron”

Leao Butrón tuvo una discutida intervención en los primeros minutos del partido entre Alianza Lima y la San Martín en el Alberto Gallardo. El arquero salió de su área terminó tocando el balón, situación que ameritaba su expulsión, sin embargo, el juez decidió que no merecía amonestación.

“Intente seguir la trayectoria del jugador que venía, pero pasó cerca a mí y el balón sí me chocó en la mano. Y después lee queda toda la ventaja para definir, pero no la agarra bien. Yo hablé con un árbitro y me dijo que derrepente pudo retroceder y sacarme la amarilla, que si era roja no había mucho que discutir, pero sí ameritaba expulsión. Es dictutible, yo no creo que sea determinante, pero sí fue clave para la San Martín", comentó Leao Butrón.

“A veces los árbitros te perjudican, otras veces te favorecen. Hay que trabajar para que sean menos. Universitario sí tuvo errores que los favorecieron, es parte del juego, nos ha pasado a todos. Lo más importante es el trabajo que se puede hacer en el equipo, más que estar pendiente del arbitro”, aseveró el golero de Alianza Lima para ESPN FC.

“Este año me está costando bastante porque no es fácil no jugar seguido. Sin importar la edad, jugar más partidos te da más confianza. Sabiendo el nivel que tiene Pedro y que juega en la Selección peruana, sabía que tendría la oportunidad de jugar. Mi apoyo hacia él no solo es por ser del equipo, sino por que es mi amigo", comentó Leao Butrón.