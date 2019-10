¿De gravedad? Salió el primer parte médico sobre la lesión de Neymar

Neymar causó preocupación en el último partido amistoso de Brasil. La estrella del PSG tuvo que salir del campo tras sentir molestias en el muslo izquierdo y de inmediato se encendieron las alarmas por conocer la gravedad de su lesión. Las lágrimas del jugador en el banco de suplentes hacían presagiar lo peor.

No obstante, parece que las consecuencias podrían no ser tan malas como se preveía. Un primer reporte emitido por la selección brasileña dio cuenta del malestar por el que el jugador pidió su cambio durante los primeros minutos del partido.

“Lo que sucedió realmente es que no sintió un dolor muy agudo, un episodio intenso de dolor, sino una molestia”, señaló Rodrigo Lasmar, médico de la ‘Canarinha’, sobre Neymar. Agregó que la intención del futbolista era continuar en el partido, pero la anormalidad de la dolencia lo obligó a retirarse.

“Pidió continuar porque creyó que podría desaparecer ya que no era nada consistente, pero luego vio que no era normal y prefirió salir para no tener ninguna complicación mayor”, declaró Lasmar a la televisión brasileña. A pesar de todo, se cuidó de emitir un juicio definitivo sobre la situación de ‘Ney’.

“La primera evaluación nos muestra un cuidado específico, un poco mayor. Las primeras 24 horas son fundamentales para entender lo que sucedió, si fue solo cansancio muscular o fue un tipo de lesión que necesitamos cuidar”, concluyó.

Debido a la vaguedad del reporte preliminar, no se sabe con certeza cuánto tiempo pueda estar Neymar alejado de las canchas. Sin embargo, se especula que no podría estar presente en el regreso de la Champions League, el 22 de octubre, cuando su equipo visite al Brujas de Bélgica.