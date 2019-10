Portugal cayó derrotado 1-2 ante Ucrania por las Eliminatorias de la Euro 2020 [RESUMEN]

Portugal no logró vencer a Ucrania y cayó derrotado por 2-1 desde el estadio de Kiev en la octava fecha de Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Los goles fueron marcados por Yaremchuk y Yarmolenko, del otro lado, Cristiano Ronaldo descontó vía penal.

Portugal chocará ante Lituani y Luxemburgo para definir su pase a la Eurocopa, mientras que Ucrania tendrá que chocar ante Serbia.

Portugal vs. Ucrania EN VIVO: MINUTO A MINUTO para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020

Final del partido. Portugal 1-2 Ucrania.

93′ ¡UFFFFFFFFFF! Danilo Pereira probó de fuera del área, pero chocó en el palo.

90′ ¡UFFFFFFFFF! Increíble Pyatov para atajar un potente disparo de Cristiano Ronaldo.

74′ Cambio en Ucrania. Ingresa Kovalenko, sale Yaremchuk.

72′ ¡GOOOOOOOOOL! Cristiano Ronaldo descuenta para Portugal.

71′ Expulsado Stepanenko por doble amarilla.

70′ ¡Penal para Portugal!

68′ Cambio en Portugal. Ingresa Bruma, se retira Joao Mario.

66′ ¡UFFFFF! Bruno Fernandes muy cerca del descuento para Portugal.

63′ Ingresa Konoplyanka, sale Marlos en Ucrania.

55′ Cambio en Portugal. Ingresa Bruno Fernandes por Joao Moutinho.

52′ ¡UFFF! Cristiano Ronaldo una vez más para Portugal.

48′ ¡UFFFFFFFFF! Cristiano Ronaldo casi la emboca desde el tiro libre.

47′ Cartulina amarilla para Andriy Yarmolenko.

Cambio en Portugal. Ingresa Joao Félix, ingresa Goncalo Guedes.

Empieza la segunda parte.

45′ Final del primer tiempo. Portugal 0-2 Ucrania.

32′ ¡UFFFFFF! Bernardo Silva casi marca, Portugal se acerca al descuento.

29′ ¡UFFFF! Joao Mario estuvo cerca de descontar para Portugal.

26′ ¡GOOOOOOOOL! Yarmolenko anota para Ucrania.

26′ Tarjeta amarilla para Pepe de Portugal.

25′ Cartulina amarilla para Taras Sptepanenko de Ucrania.

17′ ¡UFFFFFFFF! Raphael Guerreiro estuvo cerca de marcar de fuera del área.

6′ ¡GOOOOOOOOOOOOL! Yaremchuk marca el primero para Ucrania.

4′ ¡UFFFF! Danilo estuvo cerca de marcar el primero para Portugal.

¡Empieza el partido!

Portugal vs. Ucrania EN VIVO: alineaciones confirmadas para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020

Ucrania:

Andriy Pytov; Oleksandr Karavaiev, Serhiy Kryvtsov, Mykola Matvinyeko, Vitaliy Mykolenko; Taras Stepanenko; Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zinchenko, ruslan Malinovskyi, Marlos; Roman Yaremchuk.

DT: Andriy Shevchenko.

Portugal:

Rui Patrício; Nélson Semedo, Rúben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo Pereira, Joao Mário; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Goncalo Guedes.

DT: Fernando Santos.

Portugal vs. Ucrania EN VIVO: antesala para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020

Con goles de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Gonçalo Guedes, Portugal derrotó cómodamente a Luxemburgo (3-0) en la anterior jornada, un triunfo que acerca un poco más al vigente campeón al torneo continental del año que viene.

Sin embargo, el cuadro de Cristiano Ronaldo deberá someterse a un enfrentamiento ante el primer lugar del Grupo B, para asegurar su clasificación a competencia del 2020.

Por parte de Ucrania, tras un recorrido casi impecable en el grupo B (5 victorias, 1 empate), un punto ante el Portugal de Cristiano Ronaldo y los hombres de Andriy Shevchenko se asegurarán su participación en su tercera Eurocopa consecutiva, dos años después de su ausencia en Rusia para el Mundial.

Pero la Seleçao también acaricia la clasificación, ya que una victoria en Ucrania combinada con una derrota de Serbia en Lituania asegurará a los vigentes campeones la oportunidad de defender el título.

De esta manera, Portugal y Ucrania, líderes del grupo B, se medirán con la intención de tener el boleto comprado en la siguiente etapa del certamen y romper las estadísticas que los iguala, pues en los tres enfrentamientos que protagonizaron fueron repartidos. Una victoria para cada uno y el otro duelo terminó en empate.

FUENTE EFE Y AFP

Historial de enfrentamientos entre Portugal vs. Ucrania

- Portugal 0 - 0 Ucrania | Clasificación Eurocopa 2020 (22-03-19)

- Portugal 1 - 0 Ucrania | Clasificación Mundial 1998 (08-11-96)

- Ucrania 2 - 1 Portugal | Clasificación Mundial 1998 (04-10-96)

Portugal vs. Ucrania EN VIVO: ¿Dónde ver el partido de las Eliminatorias Eurocopa 2020?

