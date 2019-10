Selección peruana: El capitán mete presión

Cuando la selección salió al campo del Centenario para el segundo tiempo, Christian Cueva fue el último en salir. Su ingreso a la cancha era inminente y tal vez algunas indicaciones del comando técnico se hacían necesarias. El volante de Santos se mostró participativo, sabía que se jugaba algo más que el resultado en Montevideo, sin embargo, no estuvo fino y no pudo contribuir en la remontada que nunca llegó.

La falta de fútbol de ‘Aladino’ fue evidente, no solo para los que vieron el partido, sino también para sus compañeros. Por eso Paolo Guerrero, capitán de la selección, no se guardó nada y explicó el nivel de Cueva con una respuesta que bien se podría tomar como un incentivo para un amigo que no pasa por su mejor momento.

“Cueva tiene que agarrar un poco más de ritmo, no viene jugando en su club y eso es entendible. Hay que mejorar. Esperamos que todos agarren ritmo aquí y sobre todo quienes no vienen jugando en sus equipos. Los necesitamos a todos en la selección porque en las eliminatorias va a ser así y mucho más duro”, expresó.

Por su parte, Cueva asumió la suplencia en el duelo con Uruguay como una situación natural del fútbol. “Yo no tengo el puesto comprado, el profesor Gareca ya lo dijo. Todos buscamos un lugar”, señaló.

PUEDES VER Gareca dio a conocer el estado de Edison Flores con miras a la revancha contra Uruguay

Selección con hambre de revancha

Los dirigidos por Gareca llegaron a Lima y se hospedaron en el hotel Belmont Miraflores Park. Ayer entrenaron por la tarde en la Videna, donde realizaron su primer entrenamiento de cara al partido del martes ante Uruguay. El ‘Tigre’ podría realizar algunos cambios.