La molestia de Alexis Sánchez durante “extraña” entonación del himno de Chile [VIDEO]

Como es costumbre en los partidos amistosos y oficiales de todas las selecciones del mundo, el Himno Nacional de cada país se tiene que hacer escuchar previo al encuentro. En esta oportunidad, durante el Chile vs. Colombia, se vivió un incómodo momento que ha generado revuelo en YouTube y diversas redes sociales.

Y es que minutos antes de desarrollarse el compromiso en el Estadio José Rico Pérez de España, las sagradas letras del himno de Chile fueron entonadas de una manera que dejó mucho que desear y, según los propios chilenos, estuvo desafinada.

Tal y como se puede escuchar en el video compartido en YouTube, la canción no llevó el ritmo de siempre y los propios jugadores de la selección chilena se dieron cuenta al momento de cantar. Uno de los más molestos fue Alexis Sánchez, quien mostró un rostro de pocos amigos.

PUEDES VER lo en YouTube se pudo notar el fastidio de los simpatizantes de la Roja, sino también en Twitter, donde se pueden leer los siguientes comentarios: “Debe ser de las peores interpretaciones del himno en el fútbol. Y la cara de Alexis Sánchez lo dice todo". “El Himno chileno en España para velorio. Quién se va a motivar así”.

El himno Chileno en España para velorio. Quien a se va a motivar asi. La ocurrencia weon oh #Chile #Colombia — Victor (@Vicmarc19) October 12, 2019

#VamosChilexCHV no pude grabar ese asesinato al himno nacional de Chile — Francisco Piuzzi (@rbcmilenario) October 12, 2019

#VamosChilexCHV



LA VERSIÓN DEL HIMNO CHILENO ES MÁS PEOR QUE MALUMA Y PITBULL... — warrior666 (@uefa24) October 12, 2019

no soy patriota, me gusta la música. Pero la que cantó el himno, cantó una versión horrible del himno de Chile. En un registro diferente y con matices propios. Niun brillo la interpretación. — Stoner (@andaacomprar) October 12, 2019

Luego de vivir ese engorroso momento, la selección de Chile —que dirige el técnico colombiano Reinaldo Rueda— empató sin goles ante su similar de Colombia y su próximo partido amistoso será este martes 15 de octubre ante Guinea.

Himno completo de Chile en el partido amistoso con Colombia

“Siempre vamos a exigirnos, de no ser conformistas, de seguir mejorando. Uno como entrenador no está satisfecho. Uno conoce lo que pueden dar los jugadores. Faltó el gol, más acompañamiento y más por lo que se vio en la semana”, dijo Rueda tras el Chile vs. Colombia.