Exfutbolista de Universitario prófugo de la justicia: “Vivo como una rata”

El exfutbolista de Universitario de Deportes escapó de la justicia hace más de un año cuando se dio una orden de captura como sospechoso por homicidio. El Mercurio de Chile compartió una entrevista con Luis Núñez desde la clandestinidad.

“Estoy muy triste, enterraron a mi padre y no pude estar presente. Tuve que despedirlo a través de la cámara de un celular. Todo por ser un prófugo de la justicia, sin tener nada que ver en el caso por el que me buscan. Es algo muy doloroso. Una maldita mentira me tiene prófugo. Yo ya pagué mis errores del pasado con cuatro años y 64 días en la cárcel”, comentó Luis Núñez.

“Vivo encerrado como una rata, porque la justicia y la policía aún no pueden decir que no tengo nada que ver en lo que me involucraron sin motivo. Yo pagué caro todos mis errores, pero en este no tengo nada que ver. Lo juro por la memoria de mi padre que acaba de fallecer”, aseveró el exfutbolista de Universitario de Deportes.

“La policía sabe lo que pasó y los tribunales también. Hay un detenido hace ocho meses y, según lo que me han dicho, aún no lo hacen declarar, porque saben que él dirá la verdad. Pero no, prefieren buscarme porque soy conocido. Yo me crié con él, es como mi hermano y eso les bastó para que me involucraran”, sostuvo Luis Núñez.