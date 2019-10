Cristian Benavente reveló los motivos de su ausencia en la selección peruana

Cristian Benavente fue la primera opción de Ricardo Gareca, pese a no tener una regularidad constante en su club, para reemplazar a Yoshimar Yotún en los amistosos de la selección peruana ante su similar de Uruguay. Sin embargo, una lesión del Chaval hizo que el ‘Tigre’ optara por Alejandro Hohberg.

“Convocamos primero a Cristian Benavente, pero el club comunicó que estaba lesionado. Luego el jugador indicó que estaba con una molestia. Siempre son muchachos que están en la consideración. A partir de allí surgió la posibilidad de convocar a Hohberg, quien viene demostrando, en muchas oportunidades, que quiere ser tenido en cuenta", manifestó el entrenador de la selección peruana.

¿Qué tan grave era la lesión de Benavente para no estar en la selección peruana?

En una entrevista con “Radio Marca” de España, el actual futbolista del FC Nantes de Francia dio detalles de la conversación privada que tuvo con el estratega argentino de 61 años cuando fue convocado a la selección peruana.

Cristian Benavente

“Tuve una pequeña molestia que no me dejaba estar al cien por cien. Hablé con Ricardo Gareca para que me diera tiempo para descansar en este parón. La 'sele’ sigue siendo mi objetivo y quiero volver. Esto me motiva para hacer las cosas bien aquí para después poder demostrarlo con la selección”, dijo el volante de 25 años.

Cristian Benavente afirmó que continuará esforzándose en su nuevo equipo para volver a ser tomado en cuenta y poder estar en la Copa América 2020. “Son torneos cortos en los que puede pasar cualquier cosas y, bueno, siempre con la ilusión, sabiendo que se puede dar la sorpresa en cualquier momento”, apuntó en la emisora española.

El próximo encuentro del exjugador del Real Madrid con Nantes será el sábado 19 de octubre en la décima jornada de la Ligue 1 de Francia, en la que se medirá ante Metz en calidad de visitante.