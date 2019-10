¡Brasil sigue sin ganar! El Scratch igualó 1-1 ante Nigeria en amistoso internacional [RESUMEN]

Brasil volvió a sumar otro empate en la Fecha FIFA del mes de octubre. Una ambiciosa selección de Nigeria puso en aprietos por varios minutos al reciente campeón de la Copa América. Las Águilas Negras se pudieron adelante en el marcador y supieron mantener la diferencia por varios minutos.

Joe Aribo fue el autor del 1-0, el ’10′ de Nigeria recibió un pase en el corazón del área y no perdonó frente a la portería de Ederson a los 35′. La igualdad recién llegó en el arranque de la segunda etapa luego de que Casemiro se encontrar un balón suelto (48′).

Un golpe tempranero que sufrió la selección de Brasil fue la lesión de su máxima estrella, Neymar. El atacante del PSG se sintió y pidió su cambio cuando el cronómetro marcaba el minuto 10 de la primera parte.

Sigue el minuto a minuto EN VIVO ONLINE del Brasil vs. Nigeria

Segundo tiempo

90+6′ El árbitro pita el final del partido.

90+4′ Se retira Joe Aribo y entra Abdullahi Shehu (Nigeria).

86′ Gran toque de Philippe Coutinho (Brasil) para controlar un certero pase dentro del área. Encuentra espacio para rematar y manda el balón raso al centro de la portería. Desafortunadamente para él, el balón es despejado por un defensa en una fantástica intervención.

84′ Se ha realizado un cambio. Alex Iwobi ha sido sustituido por Ramón Azeez (Nigeria).

83′ Samuel Chukwueze (Nigeria), bien situado, está a punto de recibir un pase en profundidad.

79′ Final del encuentro para Moses Simon, al que sustituye un fresco Emmanuel Dennis (Nigeria).

74′ Llega un cambio. Victor Osimhen sale del terreno de juego, y entra en su lugar Paul Onuachu (Nigeria).

67′ Richarlison (Brasil) pudo disponer de una gran ocasión, pero cayó en fuera de juego.

63’ Cambio en Nigeria. Francis Uzoho se queja de dolor y en su lugar ingresará Maduks Okoye.

61’ ¡UFFF! Un centro de córner llega al área y Casemiro se eleva por encima de la defensa para cabecear al larguero.

53′ Joe Aribo (Nigeria) se eleva por encima de los defensores y conecta un durísimo cabezazo al centro de la meta, pero un atento Ederson se estira y logra detener.

48′ ¡Gol! Casemiro (Brasil) aprovecha un rebote en el área y anota por la esquina inferior derecha. El marcador es 1:1.

47′ En una gran jugada individual, Gabriel Jesus (Brasil) se mete dentro del área y aprieta el gatillo. Su disparo es bloqueado por uno de los defensas. Córner a favor de Brasil.

Primer tiempo

45 +2′ La primera parte del partido de hoy acaba de finalizar.

44′ Moses Simon (Nigeria) golpea en las piernas de un contrario al intentar arrebatarle el esférico. Jansen Foo pita la infracción. Tiro libre para Brasil. Posición muy buena para un disparo directo.

35′ ¡El balón acaba en el fondo de la red y Joe Aribo (Nigeria) ha sido el goleador!

28′ Gabriel Jesus (Brasil) encuentra espacio dentro del área para llegar a un centro, pero su remate desde cerca del punto de penalti y dirigido al poste derecho es detenido por el portero. El árbitro principal y su asistente señalan el banderín de córner. Ocasión para Brasil de poner en peligro la meta rival.

24′ Los jugadores de Nigeria intercambian buenos pases y esperan la oportunidad de iniciar un ataque, pero llega un error que provoca la pérdida de la posesión.

19′ Samuel Chukwueze (Nigeria) manda el balón al área en busca de un compañero, pero la defensa consigue despejar. El árbitro pita córner favorable a Nigeria.

18′ Everton (Brasil) intenta convertir un centro con un cabezazo cerca del punto de penalti dirigido al centro que no supone ningún problema para Francis Uzoho.

15′ Roberto Firmino (Brasil) evita la entrada de un contrario, pero no logra enviar un pase raso a un compañero. Saque de banda para Nigeria.

12′ El entrenador se ve forzado a realizar un cambio. Neymar (Brasil) sale del campo lesionado y es sustituido por Philippe Coutinho.

11′ Gabriel Jesus (Brasil) recibe un buen pase fuera del área, dispara desde una buena posición y el balón es bloqueado por un defensa.

10′ Pase cruzado sin éxito. Gabriel Jesus (Brasil) intentó atrapar el balón, pero era demasiado largo. El balón ha salido y habrá de saque de puerta para Nigeria.

8′ Gabriel Jesus (Brasil) intenta encontrar la cabeza de un compañero con un buen centro al área, pero la defensa se impone y aborta la amenaza.

6′ ¡Victor Osimhen (Nigeria) desperdicia una gran ocasión! Tras un centro preciso al área, conectó un rápido disparo dirigido a la esquina inferior derecha, pero sin la potencia suficiente para evitar la estirada del portero. Gran parada.

3′ ¡Qué oportunidad para Roberto Firmino (Brasil) El portero estuvo afortunado al escaparse la pelota por el palo derecho. El balón sale por la línea de fondo y Nigeria sacará de puerta.

1′ ¡Ya comienza el partido de hoy!

La anetesala

La República Deportes realizará una transmisión del partido amistoso Brasil vs. Nigeria EN VIVO GRATIS gracias a las señales de Sport TV y Globo. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de la selección de Brasil, goles, incidencias de los futbolistas como Neymar y más.

Tras alcanzar los 100 partidos internacionales con Brasil el jueves en el descafeinado empate 1-1 ante Senegal, Neymar y su tropa se despiden de Singapur ante Nigeria, el domingo a las 7:00 horas, en un amistoso en el que intentarán romper su racha de tres duelos sin victoria.

Es difícil cruzar medio mundo para jugar un amistoso y ofrecer el 100%. Brasil lo evidenció al dejarse empatar ante Senegal, un equipo de menor jerarquía, en el Estadio Nacional de Singapur.

No le gustó al seleccionador Tité la relajación de sus hombres y este fin de semana lo volvió a expresar en sala de prensa: “Me molestó, sí. Lo expresé, sí. Pero entiendo que tengo que contribuir con mi parte para que la cosa pueda fluir. Hubo una serie de cosas que determinaron esto de no competir, una serie de factores, y no quiero entrar en ellos”.

Tras el triunfo en la Copa América, el equipo brasileño no ha vuelto a ganar, a pesar de la vuelta a la formación de su referente Neymar, fuera del torneo continental por su famosa lesión en el pie.

Con información de AFP.

Ver EN VIVO Brasil vs. Nigeria: ¿A qué hora juegan el partido por Fecha FIFA?

La transmisión del duelo entre Brasil vs. Nigeria EN VIVO por Fecha FIFA está pactado para la 7:00 a. m. (horario en Perú) y 9:00 a. m. (hora de Brasil). Revisa los horarios en el mundo para ver la contienda que se disputará en el Estadio Nacional de Singapur.

Argentina: 9:00 a. m.

Perú: 7:00 a. m.

Ecuador: 7:00 a. m.

Colombia: 7:00 a. m.

México: 7:00 a. m.

Estados Unidos (Miami. Florida, Washington y Nueva York): 8:00 a. m.

Bolivia: 8:00 a. m.

Venezuela: 8:00 a. m.

Brasil: 9:00 a. m.

Chile: 9:00 a. m.

Uruguay: 9:00 a. m.

Paraguay: 9:00 a. m.

Ver EN VIVO Brasil vs. Nigeria: ¿Qué canales transmitirán el partido por Fecha FIFA?

Ver EN VIVO Brasil vs. Senegal: ¿Dónde está ubicado el estadio que acogerá el partido amistoso Fecha FIFA?