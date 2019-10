Alianza Lima derrotó 3-2 a San Martín y sigue en la lucha por el Torneo Clausura 2019 [RESUMEN]

Alianza Lima venció por 3-2 a la San Martín en un intenso partido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2019 en el Estadio Alberto Gallardo. El cuadro blanquiazul sufrió para vencer a los santos, pues tuvo que remontar el duelo y luego aguantar el resultado.

Alianza Lima chocará ante Manucci en el estadio Matute, mientras que San Martín tendrá que ir al Callao a jugar un importante duelo por la permanencia ante el Sport Boys.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía GolPerú: MINUTO A MINUTO del partido por Liga 1 Movistar

Final del partido. Alianza Lima 3-2 San Martín.

45′ Tarjeta amarilla para Jefferson Portales de la San Martín.

45′ San Martín toca el balón en el medio del campo y sigue esperanzado en poder empatar el partido.

43′ Adrián Balboa y Luis Ramírez intentaron mantener el balón en la esquina del corner, pero presionó bien la San Martín.

40′ Falta de Afolabi en el medio del campo.

39′ Una vez más Alianza Lima tuvo la oportunidad de generar una buena contra, pero la desperdició.

36′ ¡GOOOOOOOOOOOOOL! San Martín lo empata a través de Portales. Queda tiempo para el empate.

35′ Tiro libre para San Martín. Los santos siguen buscando descontar el duelo.

35′ Tarjeta amarilla para Nicolás Figueroa de San Martín.

30′ Último cambio en Alianza Lima. Ingresa Ugarriza, sale Fede Rodríguez.

27′ Alianza Lima no logra aprovechar los contragolpes.

23′ Cambio en Alianza Lima. Ingresa Luis Ramírez, sale Joazinho Arroé.

22′ ¡UFFFFFF! Escobar pudo descontar para la San Martín.

19′ ¡UFFFF! Le pegó Joazinho Arroé de fuera del área, pero Penny controló.

15′ ¡GOOOOOOOOL! Fede Rodríguez con asistencia de Felucho Rodríguez. Alianza Lima 3-1 San Martín.

14′ Tarjeta amarilla para el recién ingresado en Alianza Lima Rinaldo Cruzado.

12′ ¡GOOOOOOOOOL! Felucho tras un sensacional pase de Joazinho Arroé.

11′ ¡UFFFFF! Cartagena probó de fuera del área y pasó muy cerca del arco de la San Martín.

10′ Tarjeta amarilla para Joffre Escobar de la San Martín.

7′ Cambio en Alianza Lima. Ingresa Rinaldo Cruzado, sale Carlos Beltrán.

6′ ¡Gol anulado! Godoy anotó, pero Carlos Beltrán había cometido falta previa. Esto sigue 1-1.

5′ ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFFF! Balboa tuvo el segundo para Alianza Lima, pero no la conectó bien.

4′ ¡UFFFFFFF! Joazinho metió un centro raso que se paseó por toda el área de San Martín, pero nadie la conectó.

Empieza la segunda parte en el Alberto Gallardo. Alianza Lima empata 1-1 ante San Martín.

Final del primer tiempo. Alianza Lima 1-1 San Martín.

45′ Tarjeta amarilla para Carlos Beltrán de Alianza Lima.

45′ ¡UFFFFF! Avisó una vez más la San Martín en el arco de Alianza Lima.

43′ Falta de Joazinho Arroé sobre Jairo Concha.

40′ ¡NOOOOOOOOOOO! Bazán la falló solo frente al arco de Alianza Lima.

40′ Cambio en San Martín. Ingresa Bazán, sale Gómez.

37′ ¡UFFFFFF! Estuvo cerca la San Martín, pero Leao Butrón contiene el balón.

34′ ¡UFFFF! Federico Rodríguez probó de fuera del área para Alianza Lima.

31′ Maneja el balón Alianza Lima, pero sin profundidad.

28′ Se detiene el juego. Aldair Salazar chocó con Leao Butrón y está siendo atendido.

25′ ¡GOOOOOOOOOOL! Puso la paridad Alianza Lima. Golazo de Adrián Balboa tras un magistral pase de Joazinho Arroé.

25′ Tarjeta amarilla para Anthony Rosell de Alianza Lima.

21′ ¡GOOOOOOOOOOOOOOL! Golazo de Oliva para la San Martín.

17′ Alianza Lima elabora muy bien, pero sigue sin combinar en la delantera.

14′ Falta sobre Joazinho Arroé en el medio del campo.

11′ ¡LO TAPÓ! Diego Penny le atajó el disparo a Felucho Rodríguez.

10′ ¡PENAL! Falta sobre Fede Rodríguez y penal para Alianza Lima.

7′ ¡UFFFFFFFFFFFFFFFF! San Martín tuvo la primera, pero Rosell la salvó en la línea.

5′ Se juega mucho en el mediocampo, pero no hay grandes oportunidades de gol.

3′ ¡UFFFFFFFFFF! Peligroso córner para Alianza Lima. Estuvo muy cerca en el rebote Joazinho Arroé.

1′ Falta contra el volante de Alianza Lima Wilder Cartagena.

- ¡Empieza el duelo entre Alianza Lima vs. San Martín.

- Se preparan los equipos para empezar el partido.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía GolPerú: alineaciones confirmada del partido por Liga 1 Movistar

San Martín: Penny, Salas, Portales, Delgado, Bolivar; Concha, Oliva, Afolabi, Gómez; Espnioza, Escobar.

Alianza Lima: Butrón, Salazar, Godoy, Riojas, Rosell; Beltrán, Cartagena; Fede Rodríguez, Arroé, Felucho; Balboa.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía GolPerú: antesala del partido por Liga 1 Movistar

Alianza Lima tendrá un duro reto ante la San Martín en el Estadio Alberto Gallardo. Los blanquiazules tienen la oportunidad de acortar la distancia con el líder Universitario, que empató 0-0 ante Sporting Cristal y sumó 24 puntos.

El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, se refirió a las ausencias de Dylan Caro, Aldair Fuentes, Pedro Gallese y Kevin Quevedo.

“Alianza Lima y todos los clubes sabían con anticipación que no podían contar con los jugadores convocados a la Sub 23 y de mayores pero, si liberaron a alguno de ellos, yo prefiero no opinar ni meterme en problemas porque soy el técnico de Alianza”, comentó Pablo Bengoechea.

“Nosotros estamos muy felices que nuestros jugadores sean seleccionados y solo les dijimos que aprovechen al máximo esta oportunidad y que nos dejen bien parados porque van como futbolistas de nuestra institución”, indicó el director técnico de Alianza Lima.

Alianza Lima vs. San Martín

El equipo santo, sin embargo, sí decidió pronunciarse por la liberación de futbolistas de la selección sub-23. El cuadro de Santa Anita emitió un comunicado en el que expresa su desacuerdo con la decisión de la Federación Peruana de Fútbol de liberar solo a futbolistas de determinados clubes.

Comunicado de la Universidad San Martín.

Los albos tienen a 3 jugadores en la selección de Nolberto Solano, por lo que considera injusto que a ninguno de sus futbolistas se les haya permitido regresar al equipo para afrontar este trascendental duelo. San Martín está obligado a sumar todos los puntos posibles si no quiere complicarse con la baja, pues está a solo 1 unidad de entrar en zona de descenso.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía GolPerú: horario del partido por Liga 1 Movistar

La transmisión del partido Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO, dos clubes que pelean por la punta del Torneo Clausura 2019, comenzará a las 3:30 p. m. (hora en Perú). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas este intenso encuentro en el Estadio Alberto Gallardo:

- México: 3:30 p. m.

- Colombia: 3:30 p. m.

- Ecuador: 3:30 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 4:30 p. m.

- Venezuela - 4:30 p. m.

- Bolivia: 4:30 p. m.

- Paraguay: 4:30 p. m.

- Chile: 5:30 p. m.

- Argentina: 5:30 p. m.

- Uruguay: 5:30 p. m.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía GolPerú: alineación posible en partido por Liga 1 Movistar

Alineación de Alianza Lima: Butrón; Salazar, Riojas, Godoy, Rosell; Cartagena, Cruzado, Arroé, Felipe R.; Federico R. y Adrián Blaboa.

Alineación de San Martín: Penny, Salas, Portales, Delgado, Bolivar; Mora, Bazán , Afolabi, Oliva, Concha; Espinoza.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía GolPerú: ¿Dónde juegan el partido por Liga 1 Movistar?

El San Martín contra Alianza Lima se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 Movistar, el cual tiene una capacidad para 19 000 personas.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía GolPerú: ¿Qué canal pasará el partido por Liga 1 Movistar?

Si deseas ver el Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO EN DIRECTO tendrás que engancharte a la señal televisiva de GolPerú, si es que te encuentras en Perú.

Si no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo del partido por la Liga 1 Movistar.

- GolPerú (canal 14 de Movistar y 714 HD)

- Resto de América: GolTV y Perú Mágico

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO vía Gol Perú: Últimos cinco enfrentamientos

- Alianza Lima 1 - 0 San Martín | (28-04-19)

- San Martín 1 - 1 Alianza Lima | (21-11-18)

- Alianza Lima 3 - 1 San Martín | (05-08-18)

- San Martín 1 - 0 Alianza Lima | (29-04-18)

- Alianza Lima 0 - 0 San Martín | (09-03-18)