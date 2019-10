Viajó más de 12 horas a pie para que su hijo juegue el Mundial Sub 17 [VIDEO]

Una vez más el fútbol nos trae una historia sorprendente. Desde el vecino país del Ecuador llega la travesía realizada por Silvano Estacio Montaño. El exfutbolista y padre tuvo a trasladarse hasta la capital, Quito, para firmar el permiso de salida de su hijo y así pueda cumplir uno de sus sueños, representar a su país en el Mundial Sub 17. Al parecer todo suena bien, pero el viajero sorteó las huelgas en las carreteras producto de algunas medidas anunciadas por el gobierno norteño. El video de esta conmovedora travesía está en YouTube.

Silvano viajó de Ambato hasta la capital, el trayecto se puede hacer en tres horas en omnibús, pero ante las protestas y disturbios el camino fue más largo. El exjugador del Emelec tuvo que ir a pie en algunos tramos por el bloqueo de carretera, tal y como lo fue narrando en uno de los videos que fue compartido en YouTube. Al final logró su cometido, llegó en más de 12 horas hasta la concentración de la selección juvenil donde lo esperaba su hijo, Silvano Estacio Mina.

Silvano Estacio padre fue contando a través de su cuenta de Instagram las vivencias que fue sumando en su trayecto. El cansancio pasaba a un segundo plano sabiendo que su misión era para beneficio de hijo. “Pilas mi gente, aquí estamos con lluvia, sol y todo llegando. Gracias papá Dios, esperemos seguir hasta llegar a la Casa de la selección”, comentó en uno de los videos publicados.

Ya en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, meta donde iba a firmar el permiso de salida de su heredero, Silvano narró algunos pasajes.

“Primero darle gracias a Dios porque estoy acá después de tremenda caminata. Más que todo lo hice por la felicidad de mi hijo, lo que más le gusta es jugar al fútbol. Muy contento por eso”, afirmó.

"Me tocó salir en moto desde Ambato pero no pude pasar más allá de Latacunga. Me quedé a dormir en Latacunga y de ahí salí a las 5 de la mañana de Saquisilí a la Casa de la Selección. Salí a las 5 y estuve acá entre 4 y media y 5 de la tarde", agregó.

"Créanme que cada paso que daba lo hacía pensando en las cosas buenas para Silvano. Esperemos que él sepa aprovechar el sacrificio y sea un contagio para los muchachos para que traigan una alegría al país. Cualquier padre hubiera hecho lo mismo por su hijo, saber que estás a vísperas de un Mundial muy importante y que se pueda quedar afuera”, comentó.

Silvano Estacio Jr. es mediocampista y fue incluido en la lista final de 21 jugadores del técnico Xavier Rodríguez para encarar el Mundial Sub 17, este certamen se jugará en Brasil entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre.