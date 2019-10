Roger Federer y Novak Djokovic imparables en Shanghái

Shanghái, China

Roger Federer consiguió vencer a David Goffin y meterse así a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái. En partido por los octavos de final derrotó al belga con parciales 7-6 (7) y 6-4 tras casi dos horas de un tenso partido.

PUEDES VER El asombroso punto de un rival que hizo que Roger Federer lo aplauda [VIDEO]

Ahora, el suizo se medirá a Alexander Zverev, quien derrotó por 6-0 y 7-6 a Andrey Rublev. Cabe indicar que tras la victoria, Federer se pronunció sobre la posibilidad de jugar la Copa Davis el próximo año. Como se recuerda, Suiza enfrentará a Perú en marzo por dicho torneo.

“Si bien no me he retirado oficialmente de la Copa Davis, es más probable que no la juegue. Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer, e ir a lugares donde nunca he jugado antes. Simplemente no puedo estar en todas partes. Siempre dije que cuando juegas la Copa Davis debes perderte el Masters 1000. ¿Vale la pena? No siempre. No para mí, de todos modos”, señaló el número tres del mundo.

PUEDES VER Perú recibirá a Suiza en la Copa Davis

Sufrió pero celebró

El serbio Novak Djokovic también clasificó a los cuartos de final en Shanghái tras vencer al estadounidense John Isner por 7-5 y 6-3. No fue un partido fácil para el número 1 del mundo, en especial en el primer set donde hubo mucha paridad, pero finalmente Djokovic venció por 7-5 al lograr un quiebre de diferencia sobre el final. Su próximo rival será el griego Stefanos Tsitsipas.