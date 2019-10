Selección peruana: La lista del ‘Tigre’

Sandro Bazán, Montevideo

La acostumbrada conferencia de prensa previa a un partido de la selección nacional fue el momento preciso para que Ricardo Gareca despeje algunas dudas con respecto a los convocados para los encuentros con Uruguay. A muchos les sorprendió la convocatoria de Alejandro Hohberg en lugar del lesionado Yoshimar Yotún.

“Nosotros convocamos primero a Benavente, el club mandó un comunicado de que estaba lesionado, el jugador se comunicó para decir que estaba con una molestia. De ahí vimos la posibilidad de Hohberg pero en primera instancia se convocó a Benavente. Alejandro viene demostrando en muchas oportunidades para ser tenido en cuenta, siempre estuvo en la órbita de la selección”, señaló el ‘Tigre’ dejando en claro las prioridades en la Bicolor.

El técnico de la Bicolor también se refirió a la molestia que aqueja a Edison Flores, quien trabajó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular en el posterior. “Todavía no confirmo el equipo, tengo que ver con mis colaboradores qué es lo mejor para este partido. Flores presentó un inconveniente, vamos a esperarlo pero no vamos a arriesgar a ningún jugador”, acotó para luego referirse a Christian Cueva, quien conversó con un programa de espectáculos durante la concentración en Montevideo.

“Él tiene más minutos que algunos de los que están convocados y por ahí de eso no se habla. Con Cueva yo me enfocaría más que nada en lo futbolístico, él está trabajando, se le ve bien, con muchas ganas. Todo lo demás prefiero no tocarlo porque la selección tiene que enfocarse en lo que corresponde, después tomaremos decisiones”.

Sabía que...

Caso Guerrero. Gareca se pronunció sobre la posible sanción de 15 fechas a Paolo en el Brasileirao. “Yo he sido delantero y también he tenido reacciones. Ojalá que no pase (una posible suspensión) pero no es una preocupación para nosotros”, señaló.