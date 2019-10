Perú se quedó sin campo de entrenamiento tras lluvia torrencial previo al duelo contra Uruguay

La selección peruana sufrió un percance este viernes a horas del partido amistoso de Fecha FIFA que sostendrá ante Uruguay en el Estadio Centenario. Una fuerte lluvia cayó por la noche en la ciudad de Montevideo e inundó el campo de entrenamiento del Club Defensor Sporting, escenario deportivo donde la Bicolor venía trabajando desde el pasado martes.

El entrenador Ricardo Gareca tenía previsto realizar la última práctica a las 9:30 a.m. (7:30 hora peruana) para definir el once que arrancará ante la escuadra charrúa. Sin embargo, el Club Defensor Sporting decidió no prestar las instalaciones y finalmente se dirigirán al Club El Toque, que luce una cancha sintética, informó el periodista Jorge Solari.

La selección peruana saliendo del hotel de concentración con dirección al Club El Torque.

Los seleccionados peruanos se quedaron en el hotel de concentración, alrededor de dos horas, mientras el comando técnico buscaba en nuevo complejo deportivo en Montevideo, que no se haya visto perjudicado por la lluvia que cayó en Montevideo.

Precisamente, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó a través de sus redes sociales, el pasado miércoles, que había una alta probabilidad de lluvias para el día del Perú vs. Uruguay. Inumet explicó que la temperatura máxima iba a ser de 22°C y la mínima de 16°; además, por la mañana, señaló que el cielo estaría “nuboso a cubierto. Precipitaciones y tormentas”.

La selección peruana se enfrentará a su similar de Uruguay a las 8:00 p.m. (6 p.m. hora peruana) en el estadio Centenario de Montevideo. El partido de vuelta está programado para el martes 15 a las 8.30 p.m. en el Estadio Nacional.