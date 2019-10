Perú vs. Uruguay EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido amistoso por Fecha FIFA 2019

Perú ante Uruguay EN VIVO desde el mítico Estadio Centenario de Montevideo HOY viernes a las 6:00 p. m. (horario peruano) y 8:00 p. m. en Uruguay (EN DIRECTO ONLINE por Movistar Deportes) en amistoso internacional por la fecha FIFA. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro y las incidencias vía La República Deportes.

Sin Luis Suárez y Edinson Cavani por razones médicas, el técnico de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Tabárez, ensayará una nueva delantera en el amistoso del viernes en Montevideo ante Perú.

Perú vs. Uruguay EN VIVO en amistoso internacional por la fecha FIFA.

Si de algo se ha preocupado el técnico de la Celeste a lo largo de 13 años de gestión (desde 2006) y 198 partidos al frente de la selección nacional -récord mundial-, es de generar opciones para cada uno de los puestos que el equipo requiere en cancha.

Y el viernes, primero de dos amistosos entre Uruguay y Perú, deberá echar mano a varios de los reemplazos que ha estado formando para la temible delantera que conforman Suárez y Cavani.

El delantero del Barcelona es baja por tratamiento médico y su par del París Saint-Germain porque se encuentra recuperando de una lesión de cadera.

Además, Tabárez no puede contar con Giorgian de Arrascaeta, de gran momento futbolístico en el Flamengo, también quedó fuera por una cirugía de rodilla, ni con el dcelantero Cristhian Stuani, liberado porque tiene que asistir a convocatorias judiciales en España en un caso de amaño de partidos en 2011.

Así las cosas, los espacios de estos experimentados atacantes deberán ser ocupados por caras jóvenes, algunas con experiencia de selección.

Los nombres que más resuenan en el Complejo Celeste, sede de entrenamientos de las selecciones uruguayas, donde el plantel de Tabárez entrena desde el lunes, son los de Maxi Gómez, del Valencia; Darwin Nuñez, un juvenil que milita en el Almería de España y que podría debutar en la Celeste; Jonathan Rodríguez (Cruz Azul, MEX) y Brian Rodríguez (Los Angeles FC, USA).

Para Tabárez, la ausencia de los dos delanteros estrella en un amistoso no será un problema sino una oportunidad de probar recambios.

“Ojalá que Cavani y Suárez estén (siempre) a disposición”, dijo el DT. Pero “es un partido de preparación. Vamos a ver las cosas que queremos ver nosotros contra un rival calificado”.

"Con los jugadores que tenemos en este momento, vamos a encarar el desafío que nos puede presentar Perú, que considero que es importante para ver mas cosas nuevas", insistió, y reiteró su postura de "tener el mayor número de opciones posibles para cada puesto".

Perú y Uruguay se verán nuevamente las caras en Montevideo. Los incas eliminaron a Uruguay por penales en cuartos de final de la Copa América-2019 de Brasil, en la que llegaron a la final tras dejar por el camino a Chile en semifinales para finalmente perder contra el anfitrión 3-1.

El equipo que orienta el argentino Ricardo Gareca será comandado en el terreno por el goleador Paolo Guerrero, del Internacional de Brasil, y según medios peruanos tendrá una potencial baja de último momento, el volante Edison Flores, que tiene una molestia en el pie y está en duda.

Gareca parará un once titular que tampoco tendrá al volante Christian Cueva, según informó el portal peruano Líbero.

El defensa Carlos Zambrano evaluó la ausencia de Suárez y Cavani en Uruguay de cara al choque amistoso.

“Siendo realistas, sí, son jugadores muy importantes. Pero igual, como lo he dicho muchas veces, nunca me ha importando contra quién me enfrentaba, simplemente hacer nuestro trabajo, estar defensivamente concentrados. Suárez y Cavani no están, pero habrá otros jugadores que serán más complicados”, declaró el zaguero del Dynamo de Kiev.

Fuente: AFP

Posibles alineaciones del Perú vs. Uruguay EN VIVO en amistoso internacional de la fecha FIFA:

Perú: Pedro Gallese - Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Luis Abram, Miguel Trauco - Renato Tapia, Josepmir Ballón, Christofer González, André Carrillo - Gabriel Costa, Paolo Guerrero.

DT: Ricardo Gareca

Uruguay: Fernando Muslera - Martín Cáceres, José María Giménez, Gastón Silva, Diego Laxalt - Federico Valverde, Mathías Vecino, Rodrigo Bentancur - Maximiliano Gómez, Jonathan Rodríguez y Darwin Núñez.

DT: Oscar Tabárez

Horarios en el mundo del Perú vs. Uruguay EN VIVO en amistoso internacional de la fecha FIFA:

El compromiso entre Perú vs. Uruguay es el partido de ida de la jornada de amistoso internacionales, el cual se realizará a las 6:00 p.m. en el territorio nacional, mientras que en tierras charrúas corresponde a las 8:00 p.m.

- Perú: 6:00 p.m.

- México: 6:00 p. m.

- Colombia: 6:00 p. m.

- Ecuador: 6:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.): 7:00 p. m.

- Venezuela: 7:00 p. m.

- Bolivia: 7:00 p. m.

- Paraguay: 7:00 p. m.

- Chile: 8:00 p. m.

- Argentina: 8:00 p. m.

- Brasil: 8:00 p. m.

- España: 1:00 a. m. (sábado 12 de octubre)

Canales del Perú vs. Uruguay EN VIVO en amistoso internacional de la fecha FIFA:

Movistar Deportes será el canal encargado de la transmisión del Perú vs. Uruguay, mientras que en Uruguay será emitido por VTV. Sigue el emocionante encuentro con el medio de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Sur.

- Perú: Movistar Deportes EN VIVO, DIRECTV Sports EN VIVO.

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: DIRECTV Sports, DIRECTV Play, TUDN, Fanatiz USA

- Uruguay: VTV EN VIVO, DIRECTV Sports, DIRECTV Play Sur.

¿Cómo llega Perú al amistoso internacional frente a Uruguay? Los últimos cinco partidos de la selección peruana:

- Brasil 0 - 1 Perú | Amistoso (10-09-19)

- Perú 0 - 1 Ecuador | Amistoso (05-09-19)

- Brasil 3 - 1 Perú |Final de la Copa América (07-07-19)

- Chile 0 - 3 Perú | Semifinal de la Copa América (03-07-19)

- Uruguay (4) 0 –0 (5) Perú (penales) |Cuartos de final de la Copa América (29-06-19)

¿Cómo llega Uruguay al amistoso internacional frente a Perú? Los últimos cinco partidos de la selección uruguaya:

- EE. UU. 1 - 1 Uruguay | Amistoso (10-09-19)

- Costa Rica 1 - 2 Uruguay | Amistoso (06-09-19)

- Uruguay (4) 0 - 1 (5) Perú | Cuartos de final de la Copa América (29-06-19)

- Chile 0 - 1 Uruguay | Fase de grupos - Copa América (24-06-19)

- Uruguay 2 - 2 Japón | Fase de grupos - Copa América (20-06-19)

Los últimos cinco enfrentamientos entre Perú vs. Uruguay, previo al amistoso internacional por la fecha FIFA:

- Uruguay (4) 0 - 1 (5) Perú | Cuartos de final de la Copa América (29-06-19)

- Perú 2 - 1 Uruguay | Eliminatorias Rusia 2018 (28-03-17)

- Uruguay 1 - 0 Perú | Elimatorias Rusia 2018 (29-03-16)

- Perú 1 - 2 Uruguay | Eliminatorias Brasil 2014 (06-09-13)

- Uruguay 4 - 2 Perú Eliminatorias Brasil 2014 (10-06-12)

Pronósticos del Perú vs. Uruguay EN VIVO: amistoso internacional Fecha FIFA