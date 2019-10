DT del Melgar: “El insulto del hincha no debe enojarnos”

Jorge Jiménez

Osella entiende la posición del hincha, cuando el equipo no sabe de triunfos, sino solo de malos resultados. Al aficionado que apoya le permite todo, hasta los insultos.

“Qué va a decir el hincha, va a estar contento? Tiene todo el derecho a manifestarse y nosotros tenemos la obligación de no enojarnos. Cuando ganábamos, salía por el centro de la ciudad y ahora no, me escondo”, dijo el entrenador, quien aplaude al hincha que va al estadio y alienta.

Ayer aclaró que no tiene ni ve redes sociales. “Detrás de una computadora, muchas veces solo hay sensaciones de odio y amargura. Lo puedo entender porque tengo hijos menores, pero no puedo hacer nada al respecto”, apuntó, dejando abierta la posibilidad de que la prensa transmita alguna práctica y vea que tiene un grupo bueno de jugadores.

“A lo mejor, ayuda a transmitir algo bueno a la gente: lo mucho que se entrena y lo dolido que está el plantel por el presente”, acotó.

Osella se volvió a referir al arbitraje, acusando un penal inexistente en Huánuco ante Alianza Universidad. “El análisis de los partidos es complicado, con todo lo que pasa en la cancha”, dijo.

De 12 puntos posibles en cuatro fechas, solo ganaron dos. Sánchez e Hinostroza están habilitados para jugar junto a Bernardo Cuesta.