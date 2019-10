Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO: horario del partido amistoso, formación y dónde ver el amistoso

Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO vía TUDN ONLINE por Internet GRATIS | EN DIRECTO Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO chocan este sábado desde el estadio Olimpico Benito Juarez desde la 18:00 horas según el horario peruano por un amistoso previo al Preolímpico de Tokio 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido vía La República Deportes.

La selección argentina sub 23 continúa su preparación de cara al Preolímpico de Tokio 2020. Fernando Batista, técnico de la albiceleste compartió sus pensamientos sobre el duelo que sostendrán ante los de Jaime Lozano.

“Sirven mucho estos partidos para las dos selecciones, para la preparación de cara compromiso que tiene cada uno, tenemos el Preolímpico en enero y la Fecha FIFA aprovecharla para ir viendo jugadores, para seguir manteniendo la idea de juego, así que contento de estar acá en México“, comenzó Fernando Batista, de acuerdo a información de Esto.

“Todos los partidos son diferentes, acá lo importante, más allá de que nos gusta ganar, es el funcionamiento del equipo, fijarte en los jugadores, hay chicos que se van a poner por primera vez la camiseta de la Selección argentina, salir fuera del país, entonces para nosotros es un partido muy importante“, indicó Batista.

“Son buenos, siempre competir es bueno, más con un nivel como el de México, como te dije antes, uno trae para jugar con dos equipos diferentes y más allá de enfrentar al mismo rival, a lo que apunta uno es al funcionamiento, a que los jugadores vayan captando la idea”, aseveró el técnico de la selección argentina.

“Es una generación buena que tiene mucho para dar, creo que el recambio que se está haciendo en la Selección de Argentina, está camada de jugadores es muy buena para lo que viene y tienen que ir trabajando día a día cada que les toque una oportunidad de jugar, estos 10 o 12 días que vamos a estar juntos”, concluyó Batista.

Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO: horario para el amistoso

Podrás ver el partido amistoso de cara a los Preolímpicos de Tokio 2020 entre Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- México - 6:00 p. m.

- Perú – 6:00 p.m.

- Colombia - 6:00 p. m.

- Ecuador - 6:00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Whasington D. C.) - 7:00 p. m.

- Venezuela - 7:00 p. m.

- Bolivia - 7:00 p. m.

- Paraguay - 7:00 p. m.

- Chile - 8:00 p. m.

- Argentina - 8:00 p. m.

- Brasil - 8:00 p. m.

- España - 1:00 a. m. (sábado 12 de octubre)

Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO: ¿dónde jugarán por el partido amistoso?

Las selecciones Sub 23, Argentina vs. México, chocarán en el estadio Olimpico Benito Juarez. El coloso de Chihuahua tiene una capacidad para 21 000 personas.

Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO: canales para ver el amistoso

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO por el amistoso previo al Preolímpico Tokio 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Latinoamérica el canal que se encargará de televisar el duelo es TUDN EN DIRECTO

Costa Rica TUDN

Salvador TUDN

Guatemala TUDN

Honduras TUDN

México TUDN, TUDN EN VIVO

Nicaragua TUDN

Panamá TUDN

Estadios Unidos TUDN EN VIVO, TUDN USA

Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO: últimos enfrenamientos de la albiceleste

Argentina 5-0 Bolivia

Argentina 3-1 Colombia

Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO: ¿Dónde ver el partido amistoso?

Argentina vs. México Sub 23 EN VIVO juegan este sábado y podrás seguir todo el encuentro minuto a minuto, además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultado, a través de la transmisión que ofrece La República Deportes y TUDN.