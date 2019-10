¿No viene a Perú? Roger Federer cree poco probable jugar la Copa Davis

Se desvanece la ilusión. Roger Federer dio noticias desalentadoras para todos los fanáticos que soñaban con verlo enfrentar a la selección peruana. El número 3 del mundo anunció que es poco probable que participe en la próxima edición del torneo, debido a que no es una de sus prioridades.

“No sé si en el futuro podré jugar la Davis, aún no me he retirado oficialmente del equipo nacional, pero es probable que no la juegue más”, respondió “Su Majestad” cuando le consultaron si iba a tomar parte en la competencia.

La búsqueda de nuevas experiencias y su familia serían algunas de las razones por las que el suizo habría decidido declinar su participación en el certamen. “Me estoy haciendo mayor y tengo otras cosas que también me gustaría hacer e ir a lugares donde nunca he jugado antes. Además, tener cuatro hijos y la esposa es otra cosa”, agregó el tenista.

“Simplemente no puedo estar en todas partes. Siempre dije que cuando juegas la Copa Davis debes perderte el Masters 1000. ¿Vale la pena? No siempre. No para mí, de todos modos”, concluyó Federer quien, justamente, se encuentra en China disputando el Masters 1000 de Shanghái.

En tienda nacional, sin embargo, no tomarían con extrañeza esta noticia. Hace unos días, Américo Venero, capitán del equipo peruano, había manifestado su incredulidad por la posible llegada de Federer o Stanislas Wawrinka. “Dudo que vengan, ya que hace más de 3 años que no juegan la Copa Davis”, declaró el popular ‘Tupi’ a Radio Ovación.

Roger Federer fue parte del equipo que ganó el único título que, hasta el momento, ostenta Suiza en la Copa Davis. En el 2014, el equipo helvético se consagró campeón al vencer en la final a Francia por 3-1.