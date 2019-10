Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO: fecha y canales del duelo por las Eliminatorias de la Eurocopa 2020

Portugal cara a cara frente a Luxemburgo EN VIVO este viernes desde el Estadio José Alvaladela (EN DIRECTO ONLINE por ESPN) a la 1: 45 según el horario peruano por la fecha 7 del Grupo B de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del partido vía La República Deportes.

Con Cristiano Ronaldo en el once, la selección de Portugal enfrenta a Luxemburgo luego de sumar dos victorias y dos empates. lo cual le permite ubicarse -momentáneamente- dentro de la zona de clasificación con un partido menos.

Sin embargo las cosas no serán muy sencillas para los vigentes campeones de la Eurocopa, pues William Carvalho quedó fuera de lista de los lusos por una lesión en la pierna derecha, André Gomes fue llamado en su lugar.

Por su lado, Luxemburgo tiene las chances casi remotas de continuar en competencia. Con apenas cuatro se encuentra cuarto en su grupo, después de sumar una victoria, un empate y tres derrotas.

Posibles alineaciones del Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020:

Portugal: Rui Patricio: Fonte, Cancelo, Guerreiro, Días, Neves, Fernandes, B. Silva, Cristiano Ronaldo, André Silva, Joa Félix

DT: Fernando Santos

Luxemburgo: Moris; Gerson, Chanot, Jans, Carlson, Thill, Sinani, V. Thill, Barreiro, Deville, Rodríguez

DT: Holtz

Portugal vs. Luxemburgo EN VIVO : horario para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre Portugal vs Luxemburgo EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 1:45 p.m.

- Ecuador: 1:45 p.m.

- Colombia: 1:45 p.m.

- Chile: 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 1:45 p.m.

- Bolivia: 2:45 p.m.

- Venezuela: 2:45 p.m.

- Argentina: 3:45 p.m.

- Uruguay: 3:45 p.m.

Portugal vs Luxemburgo EN VIVO: canales para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Portugal vs Luxemburgo EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación. En Latinoamérica el canal que se encargará de televisar el duelo es: ESPN EN VIVO y TUDN.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Portugal: Sport TV LIVE, RTP Play, RTP 1, Sport TV1

- Reino Unido: Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

- Estados Unidos: TUDNxtra, ESPN+

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Portugal vs Luxemburgo EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020?

Portugal vs Luxemburgo EN VIVO juegan HOY y podrás seguir todo el encuentro minuto a minuto, además de conocer el pronóstico, alineaciones y resultado, a través de la transmisión que ofrece La República Deportes y ESPN.