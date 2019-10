Miguel Rebosio contó la clave para triunfar en el mítico Centenario de Montevideo [VIDEO]

Montevideo siempre fue una plaza difícil para todas las selecciones de Sudamérica, a la tradicional ‘garra charrúa’ que la selección uruguaya le daba a su juego se unían un enfervorizado público que respira fútbol y un arma secreta, la magnitud de un escenario histórico como el Estadio Centenario.

Sin embargo, en las eliminatorias para el Mundial del 2006, la selección peruana consiguió un logro que fue esquivo por 23 años. Con goles de Nolberto Solano, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán, la ‘bicolor’ se llevó la victoria por 3-1 en uno de los triunfos más importantes de los últimos años.

Miguel Rebosio comandó la defensa en aquella ocasión y recuerda, en entrevista con La República, que la clave fueron la calma y el buen juego que el equipo de Paulo Autuori le sabía impregnar a los encuentros, cualidades que espera ver este viernes cuando los dirigidos por Ricardo Gareca pisen el gramado del Centenario.

- ¿Cómo se afronta un duelo con Uruguay en el Centenario?

Es un partido de preparación, si fuera por los puntos tendría otra trascendencia, evidentemente les va a servir, los nuevos van a querer dar lo mejor para quedarse en la etapa de eliminatorias. Lo que la gente quiere ver es el funcionamiento del equipo para lo que se va a afrontar el próximo año.

- ¿Te gustaría ver el sistema que se empleó ante Brasil?

Es un sistema que deben haber practicado, es una opción que no me parece descabellada, se hizo muy buen partido contra Brasil, lo importante es ver los hombres que se puedan acoplar para que este 4-3-3 funcione al 100%.

- Han pasado 15 años desde la última vez que ganamos en el Centenario, cuando ustedes lo hicieron habían pasado 23. ¿Eran conscientes de la hazaña que habían conseguido?

La verdad que no, en su momento no nos fijábamos mucho en las estadísticas pero ya después uno lo toma como esas cosas que te deja el fútbol, que quedan en la historia, así como los muchachos que ganaron en Ecuador para clasificar al Mundial (2017).

- ¿Es una sensación diferente el jugar en el Centenario a estadio lleno?

Siempre jugar en campos emblemáticos y con tu selección, y sobre todo de visita, va a ser difícil. El Centenario es uno de los estadios más antiguos de Sudamérica y sí es una sensación muy diferente, la gente alienta muchísimo a su selección, el campo es pesado, aunque no sé cómo estará ahora, pero el fútbol es el fútbol sea donde se juegue.

- Aquella noche del 2004 el público metió mucha presión, hasta una piedra cayó el área peruana…

Sí, es como suele suceder cuando te están ganando y te están ganando bien, nuestros goles no fueron de ‘chiripa’, estábamos bien preparados, no esperaban a un Perú con esas características y eso pasa en todos lados, las reacciones de ese tipo se esperan. En el partido previo ante Chile también pasó.

- Ustedes se van al entretiempo con el 2-0 arriba ¿Cuál era el ambiente en el vestuario?

Mucha tranquilidad, Paulo Autuori le llegaba bien al equipo, si íbamos perdiendo nos daba más calma todavía y cuando íbamos ganando nos hacía ver nuestros errores igual. Nos enfocamos en seguir manteniendo el balón en nuestra posesión y que a ellos les cueste llegar, y fue así. Lo mismo sucedió en un partido de preparación contra México, ese encuentro donde hubo ‘bronca’, siempre Autuori supo llevar tranquilidad, de ese equipo siempre se habló que jugaba bien, a España también le hicimos un gran partido pese a que perdimos.

- ¿Qué tenía de extra ese equipo que lo hizo tan recordado?

Creo que Paulo era la cabeza principal, el grupo entendía su léxico, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Además teníamos jugadores que tenía un pie espectacular, a los que estábamos en defensa nos hacía la tarea más fácil, nosotros solo hacíamos nuestra chamba que era cortar.

- ¿Qué delantero era el más complicado de marcar en esa época en la selección?

Cada selección tenía lo suyo, en Brasil estaba Robinho, Ronaldo, Kaká, en Argentina estaba Tévez, Riquelme, cada país tenía sus jugadores, estaba Forlán muy joven, aún con trencitas.

- En ese partido con Uruguay haces dupla con Acasiete, ¿se puede decir que era tu compañero ideal en la zaga?

He tenido varios y de todos he aprendido muchísimo. He jugado con el ‘Mudo’ Rodríguez, el ‘Oso’ Villalta, Juan Pajuelo, Juan Reynoso, ‘Pepe’ Soto, Alfonso Dulanto, muchísimos compañeros.

- Ahora estás incursionando en la radio, ¿cómo te toma esta faceta?

Bien, tranquilo, no le temo a los micrófonos, aporto lo que puedo con mis vivencias, no quiere decir que lo que yo diga sea verdad, cada uno tiene su opinión, siempre respetando.