Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO: por las Eliminatorias de la Eurocopa 2020

Holanda cara a cara ante Irlanda del Norte EN VIVO desde el Estadio De Kuip (EN DIRECTO ONLINE por ESPN) HOY a la 1:45 p. m. de acuerdo con el horario peruano en la séptima fecha de las Eliminatorias de la Eurocopa 2020. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido y las incidencias vía La República Deportes.

La selección de Holanda, terceros en su grupo C, les calmaría una victoria en Róterdam frente a Irlanda del Norte, que cuenta con tres puntos de ventaja antes del partido, aunque con un partido más que el equipo dirigido por Ronald Koeman.

Gran ausente en la Eurocopa-2016 y en el Mundial-2018, la ‘Oranje’ de Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong debe ganar para no empezar a dudar.

"Son máquinas de combate. Tal vez no tienen la estructura o la calidad técnica, pero son confrontaciones muy directas. Son un equipo que puede dificultar los juegos para cualquier oponente y tenemos que ver cómo podemos encontrar las soluciones”, expresó Koeman.

Por su lado, el cuadro norirlandés tendrá dos variantes en su once, pues la ausencia de Conor Washington y Jamal Lewis, obligarán los ingresos de Stuart Dallas y Kyle Lafferty.

Posibles alineaciones del Holanda vs. Irlanda del Norte:

Holanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Van de Beek, F. De Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Babel; Depay.

Irlanda del Norte: Peacock-Farrell, McLaughlin, Cathcart, J. Evans, Dallas, McNair, Davis, Saville, C. Evans, McGinn, Lafferty.

Podrás ver el partido por las Eliminatorias Eurocopa 2020 entre Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO por Internet a la hora que será transmitido, según el país en donde estés.

- Perú: 1:45 p.m.

- Ecuador: 1:45 p.m.

- Colombia: 1:45 p.m.

- Chile: 1:45 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 1:45 p.m.

- Bolivia: 2:45 p.m.

- Venezuela: 2:45 p.m.

- Argentina: 3:45 p.m.

- Uruguay: 3:45 p.m.

Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO: Canales para ver las Eliminatorias Eurocopa 2020:

En caso que estés interesado por seguir la transmisión del Holanda vs. Irlanda del Norte EN VIVO por las Eliminatorias Eurocopa 2020 sigue la guía de canales de acuerdo a tu ubicación.

- Brasil: 3:45 p.m.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Go, TNT Brazil

- Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Main Event

- Estados Unidos: ESPNEWS, TUDN en Vivo, TUDN USA

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

