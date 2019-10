Brasil vs. Venezuela Sub 23 EN VIVO: fecha, hora y dónde el duelo amistoso por el Preolímpico [GUÍA TV]

HOY Brasil vs. Venezuela Sub 23 EN DIRECTO EN VIVO por Globo TV y VTV Venevisión | Amistoso para el Preolímpico | La Verdeamarela se enfrentará a la Vinotinto en el estadio Dos Aflito, en la ciudad de Recife desde las 07:30 p.m. (hora peruana). Ambos medirán fuerzas en un cotejo de carácter amistoso de cara al Torneo Preolímpico Sudamericano de Colombia. La transmisión por Internet del partido, con las incidencias, goles y jugadas la podrás seguir en la web de La República Deportes.

VER EN VIVO Globo TV Brasil vs Venezuela Sub 23: ¿Cómo llega la Verdeamarela?

La Canarinha llega al Brasil vs. Venezuela Sub 23 con todo su poderío, en especial en el ataque. El más resaltante es Rodrygo, delantero del Real Madrid. El juvenil fue el elemento más asediado por la prensa de su país y los torcedores en los días de entrenamiento previo a este amistoso que se desarrollará en Recife.

“Es un deseo grande jugar unos Olímpicos. Todo el mundo tiene esas ganas, pero jugar con la camiseta del Real Madrid también las tiene todo el mundo. Así que estoy dividido: mitad y mitad”, señaló el atacante en la antesala del Brasil vs. Venezuela Sub 23.

El equipo dirigido por el brasileño André Jardine llega con buenos resultados al duelo frente a Venezuela. El mes pasado afrontó dos amistosos donde solo supo saborear triunfos, Colombia (2-0) y ante Chile (3-1).

El gran ausente en la selección de Brasil Sub 23 es sin duda el habilidoso Vinícius Jr. Su caso es opuesto al de su compatriota Rodrygo, él no recibió el permiso del Real Madrid para integrarse a la Verdeamarela. Otro de los ausentes en esta selección juvenil es el lateral Renán Lodi, del Atlético de Madrid. Tite optó por llamarlo al combinado principal para los duelos frente a Senegal y Nigeria.

Sin embargo esas bajas no merman en el plantel del Scratch, está integrado por varios elementos que militan en el fútbol europeo, ahí saltan los nombres del atacante Pedro (Fiorentina), los defensas Lyanco (Torino) y Luiz Felipe (Lazio); Paulinho (Bayer Leverkusen) y Matheus Cunha (Leipzig).

Brasil vs. Venezuela Sub 23 en amistoso de cara al Preolímpico.

VER EN VIVO Globo TV Brasil vs Venezuela Sub 23: ¿Cómo llega la Vinotinto?

En la orilla de en frente estará la Vinotinto que atraviesa una situación similar a puertas del Brasil vs. Venezuela Sub 23. Algunos clubes no cedieron sus elementos tales como Yéferson Soteldo (Santos FC), el arquero Wuilker Fariñez (Millonarios FC), y el centrocampista Samuel Sosa (Alcorcón, de España).

Ante las ausencias mencionadas, otros nombres salen a flote, el técnico Amleto Bonaccorso se apoyará en los ‘extranjeros’ Jan Hurtado, jugador del Boca Juniors, y Josua Mejías del Atlético de Madrid.

“Estamos agradecidos con los clubes y sus gerencias, tanto a los del fútbol nacional como los del exterior, por comprender la dimensión de lo que significa este seleccionado y ceder a los jugadores a los módulos y partidos de preparación, y evidentemente reconozco a la Federación Venezolana de Fútbol por ayudar a gestionar estas incorporaciones”, dijo Bonaccorso días previas al Brasil vs. Venezuela Sub 23.

Por su parte, Jan Hurtado, de gran actuación con la Sub 20 en el pasado Sudamericano, expresó su felicidad de presentar a su país y pelear la posibilidad de conseguir uno de los dos cupos a los Juegos Olímpicos.

“Queremos hacer un buen campeonato, para que podamos clasificar a los Juegos Olímpicos. Estamos trabajando para eso”, dijo el artillero de la selección de Venezuela Sub 23.

“Ha sido algo muy bueno reencontrarse con mis compañeros de siempre. Es hermoso, tenemos muchas cosas que compartir de nuestras carreras y el marco de una selección es ideal para ello”, añadió el atacante Xeneize.

Brasil vs. Venezuela Sub 23 EN VIVO vía Globo TV: posibles formaciones

Brasil: Cleiton; Bruno Fuchs, Caio Henrique, Lyanco, Emerson; Wendel, Allan, Malcom; Paulinho, Rodrygo y Matheus Cunha.

DT: André Jardine

Venezuela: Joel Graterol, Pablo Bonilla, Kevin De La Hoz, Josua Mejías, José Hernández; Christian Casseres, Christian Makoun, Daniel Saggiomo, Héber García, Sergio Córdova, Jan Carlos Hurtado.

DT Amleto Bonaccorso.

Brasil vs. Venezuela Sub 23: terna arbitral para el duelo amistoso por el Preolímpico

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Asistente 1: Cristian Navarro (Argentina)

Asistente 2: Pablo Gonzalez (Argentina)

4° Arbitro: Deborah Cecelia Correia (Brasil)

Brasil vs. Venezuela Sub 23 EN VIVO vía VTV Venevisión: convocados de la Vinotinto

La lista completa de convocados de la selección de Venezuela Sub 23 es la siguiente:

Porteros: Carlos Olses (Racing Club Reserva, ARG), Joel Graterol (Zamora FC).

Defensas: José Rafael Hernández (Atlanta United B, EUA), Josua Mejías (Atlético Madrid B, ESP), Pablo Bonilla (Deportivo La Guaira), Eduardo Fereira (Caracas FC), Kevin De La Hoz (Zamora FC), Christian Makoun (Zamora FC), Miguel Navarro (Deportivo La Guaira), Jean Fuentes (Deportivo La Guaira).

Mediocampistas: Jesús Vargas (Gimnasia La Plata, ARG), Ronaldo Lucena (Jaguares de Córdoba, COL), Cristian Cásseres (New York Red Bulls, EUA), Heber García (Curicó Unido, CHI), Brayan Palmezano (Huachipato, CHI), Samuel Sosa (Alcorcón, ESP), José Balza (Deportivo La Guaira), Esli García (Deportivo Táchira), Daniel Saggiomo (Caracas FC).

Delanteros: Eric Ramírez (DAC, EVQ), José Alejandro Rivas (Trujillanos FC), Matías Lacava (Academia Puerto Cabello).

Canales para ver EN VIVO Brasil vs Venezuela Sub 23 en amistoso para el Preolímpico

Para ver EN VIVO EN DIRECTO el Brasil vs. Venezuela Sub 23 tendrás que poner la señal televisiva de Globo TV (Brasil), VTV Venevisión (Venezuela). En caso no te encuentres cerca a una TV, podrás seguir ONLINE el cotejo por la web de La República Deportes que te traerá el minuto a minuto y el resumen completo.

¿A qué hora juega Brasil vs. Venezuela Sub 23 hoy?

- Perú: 7.30 p.m.

- México: 7.30 p.m.

- Ecuador: 7.30 p.m.

- Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

- Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

- Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

- Colombia: 7.30 p.m.

- Argentina: 9.30 p.m.

- España: 1.30 a.m. (viernes)

- Uruguay: 9.30 p.m.

- Paraguay: 9.30 p.m.

- Chile: 9.30 p.m.

- Brasil: 9.30 a.m.

- Bolivia: 8.30 p.m.

- Venezuela: 8.30 p.m.

Brasil vs. Venezuela Sub 23 EN VIVO vía Globo TV: mapa del estadio Dos Aflito