WWE: se cumplen 52 años del nacimiento de Eddie Guerrero

Un día como hoy, hace 52 años, nació en El Paso, Texas, Eduardo Gory Guerrero Llanes, más conocido como Eddie Guerrero, luchador que representó a la raza latina en los mejores escenarios del mundo incluyendo ECW, WCW, Japón y, por supuesto, WWE, en donde llegó a ser campeón mundial.

Lamentablemente, la carrera de ‘Latino Heat’ se vio abruptamente terminada con su fatídico fallecimiento el 13 de noviembre del 2005 a los 38 años de edad. Sin embargo, el legado de este miembro del salón de la fama de WWE se mantiene intacto por las tremendas luchas que dio, los entretenidos ángulos en los que participó y el camino que abrió para otros luchadores de origen hispanoparlante.

Luego de brillar en AAA como parte del equipo llamado ‘Los Gringos Locos’ con Art Barr, triunfar en Japón donde incluso fue una de las encarnaciones de Black Tiger, demostrar su capacidad en ECW y WCW, Eddie Guerrero llegó a WWE a comienzos del 2000 como parte del equipo ‘Los Radicales’.

Rápidamente se convirtió en uno de los villanos favoritos de la empresa, sin embargo en el 2001 dejó la compañía debido a problemas personales que implicaban el abuso de drogas y alcohol. Guerrero hizo su regreso a la compañía de Vince McMahon en abril del 2002 para completar una de las carreras más exitosas en la historia de la lucha libre.

Guerrero fue campeón en parejas (con Chavo Guerrero, Tajiri y Rey Mysterio), europeo, intercontinental y, finalmente, mundial tras derrotar a Brock Lesnar en el evento No Way Out 2004. Han pasado 14 años desde su muerte pero aún queda el recuerdo de sus grandes luchas contra Chris Benoit, Kurt Angle, Rey Mysterio, entre otros. Un feliz cumpleaños hasta el cielo para el gran Eddie Guerrero.