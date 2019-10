FPF: Sembrando una nueva generación

El 15 de noviembre del 2017 es un día que todos los peruanos llevan en el corazón, luego de 36 años la selección nacional volvió a una Copa del Mundo y más allá de la algarabía de haber cumplido un sueño, nacía una responsabilidad que nos obligaba a mirar hacia adentro para garantizar que este momento sublime se repita cada cuatro años sin interrupción.

Es por eso que desde el año 2016 se emprendió en la FPF el Plan Nacional de Visorías, un proyecto que busca identificar a futuros talentos de todas las regiones del país para potenciarlos y nutrir las divisiones menores de la selección peruana. La consigna es ampliar el universo de jugadores que en el futuro puedan representarnos en las justas mundialistas.

Bautizado por Ramón Quiroga como ‘El ojo clínico’ de la FPF, Luis Bolaños es el hombre encargado de comandar esta misión. Con 45 años de trabajo en la captación de menores, una vasta experiencia en clubes nacionales y un sin número de jugadores descubiertos, este cazatalentos profesional respondió al llamado de Daniel Ahmed para liderar este plan que se diferencia de los anteriores en tener un proceso planificado con metas a inmediato, mediano y largo plazo.

“Viajamos por todo el Perú evaluando permanente de los coeficientes futbolísticos del universo de menores que participan en los diferentes campeonato organizados por la FPF como la Copa Federación. Se evalúan los talentos que se encuentran en los centros de desarrollo de las 24 regiones del país en las distintas categorías como la sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20”, recalca Bolaños.

PUEDES VER Gerente de la FPF aclaró la polémica que se generó tras el llamado de Hohberg a la selección peruana

Para muestra un botón, Bolaños, quien continúa sus viajes alrededor del país, realizó una visoría en La Libertad el pasado 2 y 3 de octubre, de la cual un chico de apellido Salazar ya se encuentra en la capital. “Un caso palpable es el de un chico que he traído y ya está en Lima para empezar su proceso de entrenamiento, se apellida Salazar Ríos y es de Trujillo. Entre 120 chicos, observé el gran talento de este chico y ya está trabajando con la sub 15. Él duerme en la Videna, la FPF se encarga de los pasajes, la alimentación y el área del desarrollo humano se encarga de ver todo el protocolo para traer a este menor de edad con los permisos correspondientes y todo lo que concierne para que esté a buen recaudo”, asegura.

En la FPF tenemos una estructura que no solo comprende el área técnica futbolística, sino también área de desarrollo humano, área psicológica, nutricional, de desarrollo educativo. Porque el jugador tiene que tener el debido soporte, no solo en el proceso de talento, sino también lo fundamental, su soporte psicológico.", agrega.

PUEDES VER Selección peruana: Una baja sensible en el mediocampo

Para el 'Ojo de Halcón', como también se le conoce, no es muy difícil reconocer cuando un joven jugador tiene un talento que se puede explotar, los años de experiencia le han permitido reconocer a un futuro futbolista de nivel. "Lo primero que se ve es la habilidad futbolística y las capacidades tecnomotrices, pero lo más importante es evaluar el área cognitiva que está direccionado a la inteligencia y memoria en el juego", señala.

Kevin Quevedo, Aldair Fuentes, Fernando Pacheco, Jordan Guivin, son algunos de los últimos nombres que han pasado por su ‘ojo clínico’ y si nos remontamos al pasado encontraremos muchos más. El trabajo es arduo pero Bolaños tiene muy claro que la recompensa. “Para cosechar hay que sembrar pero hay que sembrar en una forma profesional, lo que queremos es sacar jugadores que puedan competir a nivel internacional”, sentencia.

Sabía que...

● Pasado. Luis Bolaños fue jefe de Unidad Técnica en Universitario y Deportivo Municipal.

● Pupilos. ‘Cuto’ Guadalupe, ‘Chino’ Pereda y Jefferson Farfán están entre sus dirigidos.