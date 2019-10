Jugadores de Pirata FC volvieron a suspender sus entrenamientos y viven en la incertidumbre

Continúa la incertidumbre en Pirata FC. Los jugadores del primer equipo volvieron a suspender sus entrenamientos con miras a su siguiente duelo por la Liga 1 y varios de ellos han salido a los medios para denunciar que les adeudan meses de sueldo.

El colombiano Jimmy Valoyes fue uno de los que salió a comentar los problemas económicos que viven en la institución y en la cual el presidente del club no les da respuesta.

“A mí me deben 3 meses y, en el equipo, a los extranjeros les hicieron doble contrato en Pirata FC. Los que recién llegamos al Perú no sabíamos cómo era eso. Me dijeron que estaba bien porque era un contrato de trabajo y otro de imagen y entonces acepté”, declaró en radio Ovación.

El futbolista señaló el presidente del club decidió que hoy no se iba a entrenar. No les llegó ningún comunicado, solo supieron que iría a Lima a resolver algunos temas.

Valoyes manifestó que por el momento no han planteado la idea de no jugar ante Sport Boys. “No se ha tomado esa decisión. Estamos esperando para volver a entrenar. El equipo no cuenta con una sede para ello, entonces tenemos que pagar todos los días canchas alternas”, denunció.

Pirata FC cayó 3-2 ante Alianza Lima en Matute y se hundió más en la tabla del Acumulado. El equipo chiclayano tiene solo 20 puntos y es último en el torneo.