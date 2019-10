Ricardo Gareca decidió no darle la titularidad a Christian Cueva para el Perú vs. Uruguay

Desde que la selección peruana logró salir subcampeón en la Copa América 2019, Christian Cueva no ha vuelto a ser el mismo en lo futbolístico y, en los últimos meses, ha sido noticia por temas extradeportivos que le han generado innumerables críticas.

El volante de 27 años es el segundo fichaje más caro en la historia del Santos FC de Brasil; sin embargo, no ha podido afianzarse en el equipo de Jorge Sampaoli y su salida está cerca de concretarse, más aún cuando fue captado peleándose con un hincha del club.

Pese a ello, Ricardo Gareca sigue confiando en él y lo convocó para los partidos amistosos que tendrá la selección peruana ante su similar de Uruguay este viernes 11 y martes 15 de octubre. No obstante, según informó Libero TV, Christian Cueva no será titular en el cotejo que se desarrollará en Montevideo.

El entrenador argentino se ha dado cuenta en los entrenamientos de la selección peruana de que Aladino ha tenido problemas por su bajo rendimiento —debido a la nula continuidad en el Santos FC— y no estar bien emocionalmente.

PUEDES VER Periodista peruano sorprendido por humildad de seleccionados uruguayos [VIDEO]

“Gracias a Dios, Ricardo Gareca me recibió muy bien, su respaldo es muy importante, así como el de mi familia y el grupo”, manifestó en su momento Christian Cueva, antes de conocerse que no será de la partido en este primer encuentro del Perú vs. Uruguay.

Posible once de Ricardo Gareca sin Christian Cueva

De acuerdo al último entrenamiento, Ricardo Gareca probaría este once ante la selección de Uruguay sin Christian Cueva: Pedro Gallese - Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Miguel Trauco - Renato Tapia, Carlos Acues, Christofer Gonzales - Gabriel Costa, Edison Flores y Paolo Guerrero.